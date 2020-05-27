Почему нужна стандартизация процедуры ареста имущества у семей обвиняемых

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год суды взыскали с осужденных более 5,9 миллиарда рублей в качестве компенсации гражданам, за похищенное у них преступниками имущество. Кроме того, более 1,8 миллиардов рублей взыскано с чиновников, осужденных за коррупционные преступления, для компенсации вреда, причиненного государству. Нередко для того, чтобы человек в случае обвинительного приговора мог возместить ущерб, имущество у него арестовывают еще на стадии следствия. При этом на практике суды по ходатайству правоохранителей могут наложить арест на имущество, принадлежащее третьим лицам, допустим, родным или друзьям обвиняемого.

Как подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, сделать это можно только в случае наличия доказательств, что имущество приобретено на деньги обвиняемого. Тем не менее, на практике правоохранители не вникают досконально в этот вопрос.

"В настоящее время арест имущества не самих осужденных, а их родственников и близких друзей, находится среди самых важных, обсуждаемых и дискутируемых тем российского уголовного права, - сказал Александр Боломатов. - Если посмотреть на историю этого вопроса, то локомотивом в данной области является регулирование возможности ареста имущества, приобретенного законным способом у государственных чиновников".

По его словам, такое регулирование базируется на законодательстве о противодействии коррупции, в том числе законе "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". "Фактически данное регулирование ввело порядок, при котором чиновникам требуется доказывать обоснованность каждого своего приобретения, - рассказывает эксперт. - Судебная практика по этому поводу (это практика судов общей юрисдикции и практика Конституционного суда, которая подтвердила правильность решений судов общей юрисдикции) ввела такую процедуру, при которой каждое приобретение, не соответствующее доходу чиновника за определенный период времени, рассматривается как коррупционным образом приобретенное и далее изымается. Фактически, аналогичный порядок существует в отношении родственников и приближенных чиновнику. С точки зрения практикующих юристов и адвокатов, такого рода действия правоохранительных органов является крайне спорными".

Потому что, продолжает советник ФПА, допускается ситуация, когда фактически лишь по решению следственного органа, которое суды, как правило, критически не пересматривают, может быть арестовано любое имущество любого человека, если тот является другом или родственником подозреваемого в коррупции.

"Оно рассматривается государством и судом как нажитое незаконным путем, - говорит Александр Боломатов. - Наверное, ошибкой было бы утверждать, что в жизни так не бывает, что чиновник, находящийся под следствием или до этого, не попытался бы скрыть имущество, полученное преступным путем, у родственников или близких знакомых. Однако при этом, надо отдавать должное, что эти люди имеют собственную жизнь, поэтому для данной категории вопросов хотелось бы иметь более жесткие критерии контроля действий правоохранительных органов и суда. Иначе мы рискуем столкнуться с тем, что имущество лиц, не причастных к коррупционным нарушением, то есть честно заработанное, будет изъято по приговору суда".

Эксперт подчеркивает, что сама по себе необходимость дополнительного более жесткого контроля расходов чиновников не вызывает сомнения. Но процедуру нужно стандартизировать, чтобы соблюдать гарантии защиты прав граждан. "На практике арестовывают имущество достаточно часто, - говорит Александр Боломатов. - При этом правоохранительные органы не считают необходимым предоставлять все требуемые доказательства того, что оно куплено на преступные средства. Как правило, есть некое голословное утверждение или формулировка "подтверждено оперативными данными". К сожалению, суд часто принимает это утверждение без надлежащей проверки. Не должны нарушения закона чиновником приводить к анафеме всех их родственников и друзей".

К тому же каждый может стать жертвой ошибок судебной системы и правоохранительных органов. Поэтому он назвал важным решение Второго кассационного суда общей юрисдикции, запретившего арестовывать имущество у родственников обвиняемого без наличия достаточных доказательств.

Материал о решении Второго кассационного суда общей юрисдикции читайте в ближайшем номере "РГ".