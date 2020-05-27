Почему укрепляются рубль и другие валюты развивающихся стран

Новости

Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций 07:05
Биолог: Не стоит стремиться побыстрее переболеть COVID-19 06:33
На Курилах завели дело о смерти школьницы, на которую упал кусок скалы 06:11
В шести населенных пунктах Чукотки ввели масочный режим 06:09
Один человек погиб во время стрельбы в центре Торонто 05:55
В МЧС предупредили о мошенничестве с противопожарными проверками 05:43
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков 05:30
В Польше из-за ограничений по COVID-19 некому собирать клубнику 05:18
Посольство РФ в США анонсировало три вывозных рейса 04:31
В Приморье начали проверку по факту смерти беременной в больнице 04:31
Биолог посоветовала проверить три системы организма после COVID-19 04:25
Житель ЕАО пойдет под суд за фейк о коронавирусе 04:15
Мадуро объявил о смягчении карантина в Венесуэле 04:12
Экс-начальник миграционного отделения МВД Якутии пошел под суд 04:07
Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности 03:36
Мэр Вашингтона запретила парад на День независимости в США 03:12
Трамп похвалил себя за хорошую работу в условиях пандемии 03:01
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США в финансировании 02:25
Пандемия и дожди могут привести к подорожанию индийского черного чая 01:57
SANA: Военные США и курды попали в засаду в Дейр-эз-Зоре 01:26
В Испании начинается самый длинный в истории страны траур 00:37
Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ 00:35
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов 00:15
Немецкое СМИ назвало США проигравшими от разрыва Договора об открытом небе 00:15
Групповые посещения музеев разрешат через два месяца после их открытия 26.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
27.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Почему укрепляются рубль и другие валюты развивающихся стран

Текст: Роман Маркелов
Эдгар Куплайс, менеджер по работе с клиентами Saxo Bank, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Динамика курса рубля сейчас определяется в большей степени глобальным аппетитом к рискам, чем от динамики цен на нефть или развития ситуация с пандемией в России. Меры предпринимаемые центробанками для стимулирования ведущих экономик за очень короткий срок снизили процентные ставки до исторических минимумов. На этом фоне валюты развивающихся рынков получили хороший стимул для восстановления к ослабевающему доллару, впрочем, как и фондовые индексы. Определяющим моментом для настроения инвесторов в ближайшее время будет возможность закрепления американских индексов акций выше 200-дневной скользящей средней.

Фото: iStock
Рубль преодолел стресс: Станет ли он крепче

EURUSD стремится протестировать уровень 1,1 на заявлениях Меркель и Макрона о новых мерах для стимулирования экономики ЕС и увеличения программы количественного смягчения, что нивелирует возникшие ранее опасения о дальнейшей судьбе Европейского Союза. Также интересно отметить, что волатильность по 1-месячным опционам на EURUSD значительно снизилась и вновь находится около отметки в 6%. Еще один показатель аппетита инвесторов к риску - спред между 10-летними гособлигациями Германии и Италии - упал ниже 200 базисных пунктов впервые с начала апреля.

Мы ожидаем, что основными риск-факторами для доллара и развивающихся валют остаются выборы в США и эскалация риторики между Вашингтоном и Пекином. Здесь важно наблюдать за уровнем 7,2 в паре USDCNY в качестве хорошего индикатора риска.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 6 июня
Forbes: За время пандемии российские миллиардеры стали богаче на $62 млрд
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Когда можно не платить по кредиту без штрафных санкций