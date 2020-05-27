Почему укрепляются рубль и другие валюты развивающихся стран

Эдгар Куплайс, менеджер по работе с клиентами Saxo Bank, специально для "Российской газеты":

- Динамика курса рубля сейчас определяется в большей степени глобальным аппетитом к рискам, чем от динамики цен на нефть или развития ситуация с пандемией в России. Меры предпринимаемые центробанками для стимулирования ведущих экономик за очень короткий срок снизили процентные ставки до исторических минимумов. На этом фоне валюты развивающихся рынков получили хороший стимул для восстановления к ослабевающему доллару, впрочем, как и фондовые индексы. Определяющим моментом для настроения инвесторов в ближайшее время будет возможность закрепления американских индексов акций выше 200-дневной скользящей средней.

EURUSD стремится протестировать уровень 1,1 на заявлениях Меркель и Макрона о новых мерах для стимулирования экономики ЕС и увеличения программы количественного смягчения, что нивелирует возникшие ранее опасения о дальнейшей судьбе Европейского Союза. Также интересно отметить, что волатильность по 1-месячным опционам на EURUSD значительно снизилась и вновь находится около отметки в 6%. Еще один показатель аппетита инвесторов к риску - спред между 10-летними гособлигациями Германии и Италии - упал ниже 200 базисных пунктов впервые с начала апреля.

Мы ожидаем, что основными риск-факторами для доллара и развивающихся валют остаются выборы в США и эскалация риторики между Вашингтоном и Пекином. Здесь важно наблюдать за уровнем 7,2 в паре USDCNY в качестве хорошего индикатора риска.