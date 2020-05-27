Полиция разогнала вечеринку в доме британского депутата

Полиция разогнала праздничную вечеринку по случаю дня рождения в доме члена парламента от тори. Полицейские, прибывшие, предположительно, по звонку соседей, попросили двух человек покинуть дом Роба Робертса, члена парламента от Делина в Северном Уэльсе.

У дома развевались воздушные шары и были вывешены плакаты в честь 40-летия жены Робертса Александры. Суперинтендант Марк Пирс из полиции Северного Уэльса сказал в интервью The Daily Mirror, что офицеры полиции приехали в дом депутата, "получив сообщения о возможном нарушении правил изоляции во время пандемии COVID-19". "Когда мы позвонили в дом, два человека, посещавшие вечеринку, ушли из него, последовав нашему совету, и никаких дальнейших действий не предпринималось", - уточнили в полиции.

Во вторник вечером сам Робертс написал в Twitter, что во время инцидента он был в Лондоне.