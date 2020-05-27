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27.05.2020 11:09
Рубрика: В мире

Половина канадцев считают, что их правительство скрывает данные о COVID-19

Текст: Александр Гасюк

Недоверие к информации властей относительно масштаба эпидемии коронавируса в Канаде испытывает половина населения этой страны. Такой вывод можно сделать из результатов нового социологического исследования, сообщила газета The Globe and Mail.

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В частности, проведенный Ассоциацией канадских исследований (Association for Canadian Studies) соцопрос показал, что 50 процентов жителей "страны кленового листа" не доверяют официальным данным о ситуации с распространением COVID-19. Аналогичное количество респондентов уверены в том, что власти целенаправленно скрывают объективную информацию о пандемии и ее причинах.

При этом большинство опрошенных все-таки одобряют действия Оттавы, региональных и местных властей по борьбе с эпидемией коронавируса. Этим заболеванием к настоящему моменту заразилось 88 тысяч граждан страны, а почти 7 тысяч канадцев скончались.

Уточняется, что исследование общественного мнения проводилось среди 1,5 тысячи граждан Канады в конце текущего месяца посредством интернет-опроса.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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