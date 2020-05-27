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27.05.2020 15:38
Рубрика: Общество

Польза популярных препаратов с омега-3 оказалась преувеличенной

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Польза препаратов, содержащих омега-3-жирные кислоты, или биодобавок с содержанием рыбьего жира, недостаточно доказана. Это свидетельствует об их незначительной эффективности или ее полном отсутствии в качестве профилактики заболеваний сердца, деменции или возрастных заболеваний глаз.

Институт информации для потребителей Stiftung Warentes провел сравнительные испытания качества различных товаров и потребительских услуг и проверил 20 пищевых добавок и три препарата, содержащих рыбий жир, масло водорослей и льняное масло.

Фото: iStock
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Результат показал, что препараты с омега-3 не способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) - польза от их употребления недостаточно доказана. Эксперты находят эффективность этих биодобавок минимальной - их потребление либо совсем не снижает риск ССЗ, либо крайне незначительно. Причем это утверждение относится как к здоровым людям, принимающим препараты с омега-3 в качестве профилактики, так и к пациентам с высоким риском ССЗ. Эксперты также не обнаружили достаточных доказательств пользы этих биодобавок для профилактики деменции или возрастных заболеваний глаз.

Однако, говорится в исследовании, ни в одном из проверенных препаратов не было обнаружено вредных веществ, и они не наносят вред здоровью.

Эксперты подчеркивают, что полезны для здоровья продукты с высоким содержанием этой жирной кислоты: рыба (лосось, сельдь, сардины), морепродукты, некоторые виды орехов (грецкие) и растительных масел (льняное, рапсовое). По данным Немецкого общества питания, 4-5 грецких орехов достаточно для закрытия суточной потребности организма в омега-3.

Общество Наука Общество Здоровье

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