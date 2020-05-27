Правила работы детских оздоровительных лагерей утвердил Роспотребнадзор

Этим летом дети смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях своих регионов, а ребята из Москвы, Петербурга и Севастополя - в Московской и Ленинградской областях и Крыму соответственно. Такой порядок устанавливают рекомендации Роспотребнадзора, подписанные главной ведомства Анной Поповой.
Кроме запрета на дальние путешествия, эти рекомендации устанавливают обязательные измерения температуры тела детей и сотрудников дважды в день бесконтактным термометром. Работникам и детям запрещено покидать территорию оздоровительного лагеря в течение смены, "родительские дни" тоже исключены.
Установлены ограничения на транспортировку детей к месту отдыха. Обязательные дезинфекции корпусов и автобусов, использование масок и перчаток работниками пищеблока.
Отдельно устанавливается норма, что все сотрудники должны сдать анализ на COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до отправления в лагерь.