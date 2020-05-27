Правила работы детских оздоровительных лагерей утвердил Роспотребнадзор

Кроме запрета на дальние путешествия, эти рекомендации устанавливают обязательные измерения температуры тела детей и сотрудников дважды в день бесконтактным термометром. Работникам и детям запрещено покидать территорию оздоровительного лагеря в течение смены, "родительские дни" тоже исключены.

Установлены ограничения на транспортировку детей к месту отдыха. Обязательные дезинфекции корпусов и автобусов, использование масок и перчаток работниками пищеблока.

Отдельно устанавливается норма, что все сотрудники должны сдать анализ на COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до отправления в лагерь.