Премьер-министр Киргизии ушел в отпуск на фоне обвинений в коррупции

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в краткосрочный трудовой отпуск, чтобы, как сообщили в правительстве, избежать обвинений в оказании давления на следствие по делу о коррупции в телекоммуникационной сфере КР.

По словам главы кабмина, в стенах парламента прозвучала критика в его адрес и призывы доказать невиновность.

- Еще раз заявляю, что к этому делу я не имею никакого отношения и политизацию этого вопроса считаю недопустимой. Правоохранительные органы должны обеспечить проведение объективного и всестороннего расследования, виновные должны понести наказание, - отметил Абылгазиев.

Ранее депутаты парламента КР рассказали о продаже правительством двух радиочастот всего за несколько тысяч сомов (1 сом примерно равен 1 рублю - "РГ"). Этого, как полагают народные избранники, не могло произойти без разрешения премьер-министра. Ущерб государству, по данным парламентариев, составил пять миллиардов сомов (около 4,7 миллиарда рублей).

Координировать работу кабмина во время отсутствия Мухаммедкалыя Абылгазиева будет первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.