Президент обсудил сотрудничество двух стран с финским коллегой

Взаимодействие и развитие дружественных отношений между государствами стало главной темой телефонного разговора президентов РФ и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё.

Особое внимание уделено положению дел в торгово-экономическом взаимодействии, реализации совместных инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба Кремля.

Собеседники отметили "налаженное полезное сотрудничество" между профильными ведомствами двух стран в вопросах противодействия распространению COVID-19. Также Путин и Ниинистё обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня, затронув и арктическую тематику.