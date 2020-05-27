Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России

27 мая заочном режиме состоялось заседание правления Союза биатлонистов России. По его итогам стало известно, что утвержденная ранее кандидатура Валерия Польховского на пост главного тренера сборной не будет передана на утверждения в Министерство спорта РФ. Также наставниками мужской и женской сборных не станут Роберт Кабуков и Владимир Королькевич.
На пост наставника мужской команды рекомендован известный по работе с лыжниками-спринтерами Юрий Каминский, а на пост женской - Михаил Шашилов. Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
Более того, в ходе нынешнего заседания вице-президент организации Сергей Чепиков предложил на пост главного тренера сборной… Драчева. И тот не отказался от такого варианта.
"Я с большим удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера, думаю, можно рассматривать эту кандидатуру. Потому что это было бы правильно, совместить всё в одном лице, и я, в принципе, готов к этому", - приводит слова Драчева "Матч ТВ".
Еще одним вопросом повестки дня стал созыв внеочередной конференции СБР, на котором будет выбран президент и члены правления. Драчев, который в последнее время своими решениями продолжает будоражить биатлонную общественность, ожидаемо проголосовал против. Но в итоге восемью голосами за против трех решение о созыве конференции было принято.
Она должна состояться 11 июля и далеко не факт, что Драчев сохранит свой пост. Увы, но наш биатлон по-прежнему погряз в каких-то внутренних разборках, что рискует отразиться и на выступлении спортсменов. Минувший сезон был провален. А до Олимпиады-2022 осталось совсем немного времени. И нынешняя ситуация рискует заметно осложнить спортсменам борьбу за награды.