При каких условиях смогут открыться детские лагеря

Попасть в лагерь и дети, и работники смогут только после дистанционного измерения температуры. Персонал обязан сдать анализ на наличие антител к COVID-19 не позднее чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации.
Отправить ребенка отдохнуть этим летом можно будет только в лагерь того же региона, где он постоянно живет. Исключения сделаны для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Дети из этих городов могут отправиться в Московскую и Ленинградскую области, а также в Крым соответственно.
Наполняемость оздоровительных лагерей не должна превышать половины расчетной емкости. Перерыв между сменами должен будет составить минимум два дня. Это время для уборки и дезинфекции корпусов.
На протяжении всей смены и детям, и работникам запрещено покидать территорию лагеря. Исключены и родительские дни, а также любые другие визиты - например, артистов.
Предусмотрен особый порядок проведения уборки и дезинфекции. Рядом со входом в каждый корпус и в столовую должны быть установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук.
Всем находящимся в лагере дважды в день должны измерять температуру. При выявлении малейших признаков ОРВИ заболевший отправляется в изолятор до прибытия родителей или "скорой помощи".
Особенно строгие и подробные правила профилактики прописаны для работников столовой и пищеблока.