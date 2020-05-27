При каких условиях смогут открыться детские лагеря

Детские оздоровительные лагеря этим летом можно будет открывать не раньше третьего этапа снятия коронавирусных ограничений в конкретном регионе. Такая норма содержится в обновленных рекомендациях, опубликованных Роспотребнадзором.

Попасть в лагерь и дети, и работники смогут только после дистанционного измерения температуры. Персонал обязан сдать анализ на наличие антител к COVID-19 не позднее чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации.

Отправить ребенка отдохнуть этим летом можно будет только в лагерь того же региона, где он постоянно живет. Исключения сделаны для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Дети из этих городов могут отправиться в Московскую и Ленинградскую области, а также в Крым соответственно.

Наполняемость оздоровительных лагерей не должна превышать половины расчетной емкости. Перерыв между сменами должен будет составить минимум два дня. Это время для уборки и дезинфекции корпусов.

На протяжении всей смены и детям, и работникам запрещено покидать территорию лагеря. Исключены и родительские дни, а также любые другие визиты - например, артистов.

Предусмотрен особый порядок проведения уборки и дезинфекции. Рядом со входом в каждый корпус и в столовую должны быть установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук.

Всем находящимся в лагере дважды в день должны измерять температуру. При выявлении малейших признаков ОРВИ заболевший отправляется в изолятор до прибытия родителей или "скорой помощи".

Особенно строгие и подробные правила профилактики прописаны для работников столовой и пищеблока.