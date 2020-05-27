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27.05.2020 22:50
Рубрика: Общество

Смена без караула

При каких условиях смогут открыться детские лагеря
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Столичный выпуск № 114(8168)
Детские оздоровительные лагеря этим летом можно будет открывать не раньше третьего этапа снятия коронавирусных ограничений в конкретном регионе. Такая норма содержится в обновленных рекомендациях, опубликованных Роспотребнадзором.

Попасть в лагерь и дети, и работники смогут только после дистанционного измерения температуры. Персонал обязан сдать анализ на наличие антител к COVID-19 не позднее чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Сергей Кравцов - о ЕГЭ и безопасности в летних лагерях

Отправить ребенка отдохнуть этим летом можно будет только в лагерь того же региона, где он постоянно живет. Исключения сделаны для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Дети из этих городов могут отправиться в Московскую и Ленинградскую области, а также в Крым соответственно.

Наполняемость оздоровительных лагерей не должна превышать половины расчетной емкости. Перерыв между сменами должен будет составить минимум два дня. Это время для уборки и дезинфекции корпусов.

На протяжении всей смены и детям, и работникам запрещено покидать территорию лагеря. Исключены и родительские дни, а также любые другие визиты - например, артистов.

Предусмотрен особый порядок проведения уборки и дезинфекции. Рядом со входом в каждый корпус и в столовую должны быть установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук.

Фото: Мосфильм
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году

Всем находящимся в лагере дважды в день должны измерять температуру. При выявлении малейших признаков ОРВИ заболевший отправляется в изолятор до прибытия родителей или "скорой помощи".

Особенно строгие и подробные правила профилактики прописаны для работников столовой и пищеблока.

Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор

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