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27.05.2020 16:05
Рубрика: Власть

Принят закон о блокировке пиратских приложений для гаджетов

Текст: Татьяна Замахина
С октября нынешнего года стартует блокировка мобильных приложений, нарушающих авторские права. Такой закон Госдума приняла во втором чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ внесла в Госдуму группа депутатов разных фракций во главе с вице-спикером Петром Толстым. Речь в законопроекте идет о том контенте, который незаконно распространяется через магазины приложений мобильных устройств. Пока же - до вступления в силу закона - нормы о защите авторских прав распространяются только на информационные ресурсы, а не на программные приложения.

Фото: iStock
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Вследствие принятия документа авторы произведений смогут ограничить доступ к "пиратским" программам. При этом вводится поэтапный механизм реагирования. Сначала правообладатель обратится в Роскомнадзор. В течение трех рабочих дней ведомство определит владельца информационного ресурса, на котором размещено приложение-нарушитель. Ему отправят электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры. На реакцию дается один рабочий день с момента получения письма. Хозяин ресурса должен будет, в свою очередь, проинформировать владельца программного приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ. На это тоже дается день.

Если доступ не ограничит владелец приложения, это должен сделать хозяин ресурса. В случае, если не отреагирует последний, в дело должен вступить оператор связи. Ему направят данные, необходимые для блокировки.

Как заявили в профильном комитете по информполитике, поправки позволят устранить неопределенность в нормативных актах и позволят правообладателям более эффективно защищать свои права.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Защита авторских прав

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