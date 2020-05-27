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27.05.2020 15:05
Рубрика: Власть

Принят закон о дистанционном обучении при ЧС

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон о порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

В первом чтении законопроект касался целевого обучения специалистов. Нормы о дистанционной учебе решено было добавить ко второму чтению для более оперативного рассмотрения.

Согласно поправкам, в случае введения указанных режимов "реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации может проводиться дистанционно". При этом дистанционное обучение может вводиться вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных образовательных стандартах и других актах.

Фото: iStock
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Кроме того, в период действия режимов электронные копии документа об образовании или квалификации будут давать доступ к образованию или профессиональной деятельности наряду с бумажным аналогом. Имеется в виду скан или фотография с читаемыми данными.

Один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ранее прокомментировала документ "РГ". По ее словам, одномоментный переход российских школ на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса выявил ряд пробелов в российском законодательстве.

Сенатор привела пример: в случае наводнения или пожара ребята смогут в дистанционном формате продолжить образование. При этом она призвала не усматривать в этих поправках желание властей перевести школу в онлайн-режим на постоянной основе. "Ни о какой замене не идет речь. Мы лишь донастраиваем систему и создаем правовое поле, чтобы регулировать все процессы", - сказала Гумерова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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