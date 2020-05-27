Пуск корабля Crew Dragon к МКС отложили за 17 минут до старта

Американский корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX не смог отправиться на орбиту для доставки на Международную космическую станцию двоих астронавтов - Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена. Запуск аппарата был отложен за 17 минут до старта. Причиной стали погодные условия.

"Руководитель полета принял решение отложить запуск из-за погодных условий", - сообщила компания в ходе прямой трансляции с космодрома.

Ранее в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства отметили, что "корабль очень хорошо показал себя в рамках огневых испытаний". Кроме того, в марте его отправляли на орбиту без людей.

Напомним, что НАСА прекратило пилотируемые полеты в 2011 году, когда была завершена программа Space Shuttle. С тех пор астронавтов на Международную космическую станцию доставляли российские корабли "Союз".