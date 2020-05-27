Путин обсудил ситуацию на рынке нефти с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры продолжили обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей, отметив важность договоренностей "ОПЕК плюс" об ограничении добычи нефти. Было решено продолжить тесную координацию по этому вопросу по линии министерств энергетики.

В разговоре был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества в контексте итогов визита Владимира Путина в Эр-Рияд в октябре прошлого года.

Президент России также поздравил собеседника с праздником Ураза-байрам.