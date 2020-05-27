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27.05.2020 18:34
Рубрика: Власть

Путин поручил продумать меры поддержки выпускников

Текст: Татьяна Замахина
Трудоустройству выпускников вузов и средних учебных заведений в текущих условиях необходимо уделить особое внимание. К этому призвал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки рынка труда. Министры рассказали о ряде мер в этом направлении.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Всегда надо заботиться о выпускниках, надо молодым людям плечо подставить и помочь, - призвал глава государства. - Но сейчас особая ситуация, и эта работа не должна вестись как обычно, здесь нужно включиться по полной.

Фото: iStock
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Он поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову вместе "с работодателями, с коллегами из других ведомств" продумать все возможные меры по поддержке выпускников.

Президент отметил, что сейчас в России нет системы распределения выпускников вузов и средних специальных учебных заведений. Однако работодатели уже напрямую включены во многие учебные процессы - например, принимают студентов на практику. Путин попросил главу Минобрнауки, руководителей других ведомств и глав регионов "обратить на это особое внимание в текущей ситуации в этом году".

Фальков рассказал, что его ведомство и Минтруд намерены создать механизм прямого взаимодействия выпускников с работодателями, используя портал "Работа в России".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По словам министра, порядка 410 тыс. выпускников российских вузов выйдут в 2020 году на рынок труда. Из них 267 тыс. - выпускники очного бакалавриата и специалитета. Последние категории "в наибольшей степени подвержены риску не трудоустроиться", отметил Фальков.

Он также рассказал, что Минобрнауки РФ предлагает субсидировать часть затрат вузов, которые намерены принимать выпускников нынешнего года на должности инженеров-исследователей и лаборантов.

В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что планы трудоустройства выпускников техникумов во всех регионах России будут разработаны до конца июня. Он рассказал, что в колледжах начали действовать центры содействия трудоустройству с привлечением как предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных работодателей.

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