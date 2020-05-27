Путин: Сохранение рабочих мест и доходов семей - важнейшие приоритеты

Сохранение рабочих мест и доходов семей с самого начала борьбы с последствиями пандемии коронавируса в России являются важнейшими приоритетами в работе властей, заявил президент Владимир Путин на совещании по рынку труда.

Глава государства обратился к федеральным ведомствам и к коллегам в регионах РФ и подчеркнул, что внимание к проблемам безработицы должно быть максимальным.

"Напомню, сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе. И это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди", - сказал Владимир Путин.