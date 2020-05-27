Десятая масштабная дезинфекция всех дорог пройдет в Москве в четверг

"Юбилейная" десятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в четверг, 28 мая. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Главная цель этой работы - профилактика распространения коронавирусной инфекции. "С марта текущего года с учетом эпидемиологической ситуации принято решение о проведении еженедельных дезинфекций города, в рамках которых специальными дезинфицирующими препаратами обрабатываются все дороги, общественные пространства, дворы, тротуары, парковки", - отметил заместитель мэра.

Петр Бирюков уточнил, что в масштабной дезинфекции примут участие около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. "Им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", - сообщил он.

По его словам, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.

Как и в предыдущие дезинфекции, обработке подвергнутся все асфальтобетонные и плиточные поверхности города. Наибольшее внимание уделят территориям лечебных учреждений, объектам транспортной инфраструктуры, парковкам, переходным переходам. Тщательно продезинфицируют и общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности.

"Специалисты используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы, а при проведении мероприятия применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных", - заключил Петр Бирюков.

Напомним, что ранее глава комплекса городского хозяйства рассказывал, что используемые в городе дезинфицирующие средства сделаны на основе спиртосодержащих препаратов.