Новости

Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных 17:50
В Германии растет число политически мотивированных преступлений 17:49
"Горы драгоценностей" раскопали археологи на берегу Хуанхэ 17:48
Собянин запустил программу пилотных тестирований инновационных решений 17:40
Минтруд: Взрывного роста безработицы в России удалось избежать 17:40
Крупные ретейлеры присоединяются к программе лояльности Минобороны РФ 17:37
Путин: Сохранение рабочих мест и доходов семей - важнейшие приоритеты 17:35
Минздрав Коми по суду вернет деньги, потраченные на лекарства ребенку 17:35
На Урале завели уголовное дело после вспышки COVID-19 на складе 17:32
Путин призвал использовать опыт "удаленки" после пандемии 17:29
После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве 17:24
Число заразившихся COVID-19 на похоронах в Адыгее превысило 200 17:23
Сильный туман ожидается в Подмосковье в ночь на четверг 17:21
Глобальный фестиваль стартует в пятницу 17:16
Ярославцы пожаловались на запах тухлой рыбы в питьевой воде 17:16
Audi привезла в Россию новые S6 и S7 Sportback 17:15
Статуя знаменитого полководца в натуральную величину найдена в Японии 17:12
Десятая масштабная дезинфекция всех дорог пройдет в Москве в четверг 17:06
Выпущены тесты, определяющие степень иммунитета к COVID-19 17:05
Антитела к коронавирусу имеют уже 16,5 процента москвичей 17:05
Минтруд готов рассмотреть предложения по страхованию от безработицы 17:03
Volkswagen в последний раз показал кроссовер Nivus на картинке 17:00
У стен Рязанского кремля нашли человеческие кости 16:56
Путин отметил важность возвращения медицины в Москве к плановой работе 16:52
В Крыму передано в суд дело экс-главы запрещенного меджлиса 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 17:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Десятая масштабная дезинфекция всех дорог пройдет в Москве в четверг

Текст: Ирина Огилько

"Юбилейная" десятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в четверг, 28 мая. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Москве

Главная цель этой работы - профилактика распространения коронавирусной инфекции. "С марта текущего года с учетом эпидемиологической ситуации принято решение о проведении еженедельных дезинфекций города, в рамках которых специальными дезинфицирующими препаратами обрабатываются все дороги, общественные пространства, дворы, тротуары, парковки", - отметил заместитель мэра.

Петр Бирюков уточнил, что в масштабной дезинфекции примут участие около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. "Им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", - сообщил он.

По его словам, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.

Как и в предыдущие дезинфекции, обработке подвергнутся все асфальтобетонные и плиточные поверхности города. Наибольшее внимание уделят территориям лечебных учреждений, объектам транспортной инфраструктуры, парковкам, переходным переходам. Тщательно продезинфицируют и общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве с 1 июня

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности.

"Специалисты используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы, а при проведении мероприятия применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных", - заключил Петр Бирюков.

Напомним, что ранее глава комплекса городского хозяйства рассказывал, что используемые в городе дезинфицирующие средства сделаны на основе спиртосодержащих препаратов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
В Москве изменилась пропускная система
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии