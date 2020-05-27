Для москвичей открывается городской велопрокат

В Москве с 1 июня открывается городской велопрокат. Теперь им могут воспользоваться не только курьерские службы, а все желающие.Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

В распоряжении москвичей будут более 500 станций и почти 6 тысяч велосипедов. Обязательное условие: во время проката нужно пользоваться перчатками или после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда. Регулярную дезинфекцию велосипедов будет проводить и оператор городского велопроката.

Напомним, с 10 апреля пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб, чтобы оперативно доставлять москвичам продукты и другие товары первой необходимости. За 45 дней работы проката курьеры совершили 260 тысяч поездок.

В прошлом году велосипедисты совершили пять миллионов поездок - на 17 процентов больше, чем в 2018-м. С 2015 года число станций велопроката выросло с 300 до 528, а количество велосипедов - с 2600 до более 5,5 тысячи.