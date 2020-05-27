К 75-летию Победы на старом костромском кладбище появился необычный монумент. На могиле своего отца-фронтовика Владимира Нифонтова его сын Александр установил стелу с воинскими наградами и репродукцией знаменитой картины "Письмо с фронта", оригинал которой находится в Третьяковке. Об истории создании полотна и о том, как отец Александра Нифонтова стал главным героем картины, узнала корреспондент "РГ".

С историком Александром Нифонтовым мы встретились на аллее старого кладбища на улице Галичской утром Девятого мая. С женой Еленой и сыном Владимиром он пришел возложить цветы на могилу своего отца. В канун 75-летия Победы Александр Владимирович поставил возле надгробия отца мраморную мемориальную стелу, на которой поместил изображения всех воинских наград героя: Орден Отечественной войны, Орден Красной звезды, медали "За победу над Германией" и "За взятие Вены", почетный знак за 50 десантов в тыл врага... Самой необычной частью мемориала стала репродукция картины художника Александра Лактионова "Письмо с фронта".

- Скорее всего, в школьные годы вы видели эту картину. Раньше она была во всех учебниках, ее знал каждый советский ребенок. Оригинал находится в Третьяковской галерее. Эта картина тут неспроста. Дело в том, что солдат, изображенный на картине, - это мой отец, - поясняет Александр Нифонтов.

Работу над полотном "Письмо с фронта" художник Лактионов начал вскоре после Победы. Сюжет для нее живописцу подарил случай.

- Александр Лактионов мне рассказал, что однажды в Загорске он встретил на улице прихрамывающего солдата, который шел, опираясь на палку. Солдат был явно не местный. Он остановился, чтобы спросить дорогу: искал дом своего боевого товарища. Его семье он нес письмо с фронта, которое родные очень ждали! Лактионов вызвался его проводить. По дороге они разговорились, и у живописца родился замысел создать картину о радостной встрече и долгожданном письме. Того солдата художник больше не встречал. А когда в 1946 году приступил к работе, попозировать попросил своего ученика - моего отца, - делится семейной историей Александр Нифонтов.

Работу над полотном "письмо с фронта" художник Лактионов начал вскоре после Победы

На картине своего учителя гвардеец Владимир Нифонтов изображен опирающимся на палку и с перебинтованной правой рукой.

- К счастью, за всю войну отец был ранен лишь однажды, и то легко. Судьба его сберегла. Он ушел на фронт в 18 лет вместе с братом Глебом. Отец был видный, красивый, статный, сильный! Попал в гвардейцы - в особо отличившиеся войска. Прошел всю Европу. Дошел до Вены! Прыгал с парашютом. Был отмечен почетным знаком за 50 десантов в тыл врага. А после Победы поехал в Загорск учиться живописи у Лактионова. И когда учитель попросил его попозировать для картины - не смог отказать, - вспоминает сын фронтовика.

Судьба картины "Письмо с фронта" оказалась необычной. Когда художник закончил работу над ней, строгим цензорам из худсовета она показалась "недостаточно героической": его начали ругать за то, что он "опозорил" советских людей, изобразив семью в доме с прогнившим полом.

- Лактионов мне рассказывал, что в картинной галерее его полотно поместили в самый дальний и темный угол. Но когда на выставку начали приходить люди, то стало происходить невообразимое: посетители толпами собирались именно у этого места, а в книге отзывов писали, что "это самая честная картина про войну". Когда ее увидел Сталин, он сказал, что именно ради них, ради своих детей и матерей, все отдававших для фронта и для победы, бойцы каждый день и шли в бой. После этого судьба картины была решена, - вспоминает Александр Нифонтов.

Картина, пронизанная солнечным светом и искренней человеческой радостью от полученного с фронта письма, имела невероятный успех на Всесоюзной художественной выставке. После завершения экспозиции полотно "Письмо с фронта" заняло достойное место в залах Государственной Третьяковской галереи, а художник Лактионов за свою работу удостоился Сталинской премии.

Тем временем закончив учебный художественный курс в Загорске, гвардеец Владимир Нифонтов вернулся на родину своих предков в Кострому. Он преподавал школьникам рисование и физкультуру, расписывал здания. В Костроме он женился, в семье родились два мальчика-погодка: Коля и Саша. Но в 1954 году молодая семья Нифонтовых пережила страшную трагедию: серьезно заболев от укуса клеща, трехлетний Коля умер.

- Колю спасти не смогли. Когда его похоронили, мамочка моя лежала в больнице - тоже умирала. Думали, что и ее не спасут. А потом в тот же год погиб и отец, - рассказывает Александр. - Когда его не стало, мне было три годика. Сам я не помню, как все это произошло. Знаю лишь по рассказам родных. В тот день отец поехал расписывать детский загородный лагерь. Он был с водителем в кабине грузовой машине. А по дороге им встретилась женщина с ребенком. Папа уступил им свое место и забрался наверх, в кузов. Там был песок. На одном участке грузовик резко затормозил, и папа из кузова выпал - прямо под колеса встречной машины. Она его и задавила. Такое трагическое стечение обстоятельств! Всю войну прошел - практически ни одной царапины - а тут - такая беда, - рассказывает сын.

На памятнике Владимиру Нифонтову высечена надпись: "Вечная память и слава гвардейцу-фронтовику и художнику".

Несколько лет назад Александр Нифонтов устроил посмертную выставку работ отца в Москве. Своего единственного сына он назвал в честь него - Владимиром. Как и дед, Владимир Нифонтов-младший связал свою жизнь с живописью и архитектурой.

Чтобы помнить о героях той войны

Накануне 75-летия Победы семья гвардейца Владимира Нифонтова решила увековечить его память по-особенному.

- Сначала я пришел в военкомат и спросил, нельзя ли на могиле каждого фронтовика установить небольшую табличку с перечислением полученных наград. Я решил, что, если такие информационные дощечки появятся на кладбище, это будет иметь огромный воспитательный эффект: взрослые и дети, проходя мимо, невольно задумаются о героях той войны, - пояснил Александр Нифонтов.

Однако в военкомате идею с табличками не поддержали: дорого. И тогда сын фронтовика решил установить на кладбище стелу в память об отце за свой счет. Он обратился в военно-мемориальную компанию, где ему помогли нарисовать макет мраморного монумента. Наряду с названиями наград сын попросил мастеров сделать цветные медальоны с изображением отцовских медалей и орденов, а заодно - и вмонтировать в стелу репродукцию с той самой картины.

- В мастерской с такими заказами никогда не сталкивались. Но, даже несмотря на задержку работ из-за введения карантина по коронавирусу, они сумели выполнить все точно и в срок. Закончили к восьмому мая. Я очень им благодарен за такой труд! Семейных захоронений много. Каждый оформляет их так, как считает нужным. Но мне кажется, что, если возле каждой могилы фронтовика сделать хотя бы небольшую табличку с рассказом о наградах, - это будет очень важно. Конечно, заказать стелу в мраморе - дорого. Мне монумент обошелся в 50 тысяч рублей. Но ведь можно повесить и простую информационную досочку! Это доступно. На уход за могилами ветеранов военкомату выделяют средства. Быть может, удастся сделать такое за этот счет? Один раз в год "Бессмертный полк" прошел по улице - хорошо. А если каждый раз на кладбище приходят внуки, дети, они будут это видеть, и эта табличка будет напоминать им о той войне. Считаю, что я свой долг выполнил. И теперь бы очень хотел, чтобы эту инициативу поддержали и другие. На добрую память, - заключил Александр Нифонтов.