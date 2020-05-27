Как в Москве пройдет ЕГЭ

В московских школах, где выпускникам летом придется впервые сдавать единый госэкзамен в непривычных условиях, будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ в этом году решено провести позже обычного. Основная волна начнется 3 июля с географии, литературы и информатики, а перед этим, 29 и 30 июня, организаторы проведут пробные экзамены - иначе говоря, устроят репетицию без школьников. В Москве, по словам Раковой, до и после экзаменов в пунктах сдачи ЕГЭ будут устраивать генеральную уборку с дезинфицирующими средствами. При входе установят дозаторы с антисептиком для рук, а в аудиториях появится оборудование для обеззараживания воздуха. Всем также будут измерять температуру тела бесконтактными термометрами. Школьникам и учителям выдадут перчатки и маски. Чтобы избежать лишнего столпотворения, организаторы составят отдельный график - по нему выпускники и будут приходить на ЕГЭ.

Во время экзаменов выпускники смогут пить воду из одноразовых стаканчиков. Для этого в кабинетах установят кулеры, которые будут обеззараживаться. А школьников рассадят так, чтобы между ними было не меньше полутора метров. Похожие меры, по словам Анастасии Раковой, не один месяц "обкатывались" в дежурных группах детсадов и начальных классов.

По информации департамента образования и науки Москвы, школы в этом году выпускают 57,5 тысяч одиннадцатиклассников. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. К экзаменам они готовятся в онлайн-формате. Продолжатся занятия для них и в июне.

Например, в школе № 2065, где ЕГЭ собираются сдавать 157 выпускников, педагоги общаются со своими учениками по видеоконференции. По словам директора Наталии Файдюк, технологию дистанционного обучения за два месяца успели отработать, поэтому трудностей уже не возникает.

- Мы распределили ребят на маленькие группы, чтобы было удобнее готовиться. У каждого есть своя учетная запись, поэтому к трансляции можно присоединиться по логину и паролю, - рассказала "РГ" Наталия Файдюк. - Расписание онлайн-занятий публикуется на сайте школы. Там же можно найти дополнительные материалы и ссылки на ресурсы для подготовки к ЕГЭ, демонстрационные варианты заданий. Здесь размещены и контакты психолога, который ответит на вопросы и поможет справиться со стрессом.