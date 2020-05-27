Компании со статусом "Московский инвестор" получат налоговые льготы

В Москве будет создана межведомственна комиссия, которая займется присвоением, подтверждением и прекращением статуса "Московский инвестор". Его обладатели смогут получить льготы по налогу на прибыль.

Это следует из постановления, которое подписал мэр Сергей Собянин - документ опубликован на сайте столичной мэрии. Статус московского инвестора смогут получить компании, расположенные в столице и занимающиеся обрабатывающим производством в качестве основного вида деятельности.

Присвоить статус компании можно будет на срок до семи лет, однако по истечении пяти лет с момента присвоения необходимо будет его подтвердить. Подавать документы претенденты на получение статуса должны в городской департамент инновационной и промышленной политики.