Краеведы рассказали, как жили тамбовчане во время войны

Интересные данные о земляках, погибших на фронтах Второй мировой или работавших в тылу, опубликовали краеведы в научно-популярном альманахе "Тамбовская старина". Выпуск подготовили к 75-летию Победы и целиком выложили в Сеть.

В первых строках - сухая, но красноречивая статистика. Великая Отечественная буквально обескровила Тамбовщину, отправлявшую людей не только на войну, но и на опустевшие из-за сталинской политики территории. На фронт было призвано около 450 тысяч жителей - почти четверть довоенного населения области. Из них 250 тысяч погибло. В 1941-м около двух тысяч тамбовских крестьян переселили в дома поволжских немцев. В 1944-м семь тысяч граждан направили в Крым, откуда депортировали татар. Тамбовчан-специалистов вместе с техникой посылали на восстановление заводов в регионы, освобожденные от немецкой оккупации. По военной разнарядке место жительства сменило 50 тысяч человек, еще 11 тысяч покинуло малую родину после Победы, чтобы обживать бывшую Восточную Пруссию (Калининградская область) и Сахалин.

Вместе с тем в Тамбовской области продолжала падать рождаемость. Однако регион жил и отдавал все силы будущей Победе. На Тамбовщине действовало 250 госпиталей для раненых и больных красноармейцев (одна из крупнейших госпитальных баз в стране) - местные историки собрали материалы о работе там выдающихся докторов. Среди них был и профессор Валентин Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука), чьи "Очерки гнойной хирургии" не потеряли актуальности по сей день. Сегодня его почитают как святителя Луку Крымского.

Именно тамбовчане из колхоза "Красный доброволец" дали в 1942 году начало всесоюзному движению по строительству техники для фронта. На деньги жителей области была изготовлена танковая колонна, самолеты, торпедные катера и бронепоезда.

Специалистов вместе с техникой посылали на восстановление заводов в регионы

Любопытной - и не только для земляков - выглядит история Александра Посконкина, которого считают одним из прототипов Василия Теркина. Он родился близ Котовска, служил в береговой пехоте в период советско-финской войны. За успешную операцию на Карельском перешейке первым из числа рядовых матросов получил звание Героя Советского Союза. В Финляндии и познакомился с Твардовским. Поэт пообщался с ним и летчиком Михаилом Трусовым (также уроженцем Тамбовской земли), оставил об этом запись в путевом блокноте. В годы Великой Отечественной Посконкин командовал батареей артдивизиона. После Победы работал на котовском заводе пластмасс.

Трогательное исследование посвящено любви Олега Соковых и Анны Ребровой - молодых людей называют "тамбовскими Ромео и Джульеттой", хотя семьи их, к счастью, не враждовали и до самоубийства дело не дошло. Влюбленные долго дружили до войны, писали друг другу возвышенные послания, передавая их через одноклассников. Вместе успели пожить совсем недолго. Олег погиб на фронте, Анна тоже рвалась воевать - но удержал маленький ребенок...

Кстати

На страницах "Тамбовской старины" можно узнать, почему легенда области, ныне здравствующий 101-летний летчик Александр Боднар, до сих пор числится в списке безвозвратных потерь Красной армии. Да еще и под двумя фамилиями!

Материалы альманаха - на сайте управления по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области: www.pam.tmbreg.ru.