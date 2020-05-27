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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Добро напрокат

Кто помогает москвичам на самоизоляции
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 112(8166)
Жителям столицы старше 65 лет и тем, у кого есть хронические "болячки", часто требуется помощь. В самоизоляции многие из них не могут сходить за продуктами или погулять с собакой. Их нередко выручают абсолютно незнакомые люди. Кто они?
Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Жуков

Как сообщили в волонтерском штабе центра "Моя карьера", типичный социальный волонтер - человек в возрасте от 35 до 50 лет. У него высшее образование, трудится в сферах IT, строительства или искусства. В помощники также охотно идут студенты, сотрудники банков и производств. На выручку пожилым людям и хронически больным приходят полторы тысячи человек. Больше всего волонтеров - в Восточном административном округе столицы (179), а меньше всего - в Новой Москве (42) и Зеленограде (28).

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Что интересно, доля мужчин и женщин равна. Ядро же волонтерского корпуса - люди из некоммерческих организаций, работающих в психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда. С момента объявления режима самоизоляции волонтеры прошли около 40 тысяч километров, помогая москвичам. В общей сложности они откликнулись на 23 тысячи заявок. За один день волонтер в среднем успевает выполнить около десяти поручений.

Две трети запросов на "горячую линию" поступают от владельцев домашних животных. Каждую неделю волонтеры проводят с собаками более 900 часов. Если питомец не тяжелее десяти килограммов, то помощники выгуливают его сами. Крупными псами занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций. Некоторые, правда, отказываются гулять с чужим человеком. В таких случаях на помощь приходят кинологи. Их и закрепляют за конкретным питомцем.

Кстати

За помощью люди старше 65 лет или с хроническими заболеваниями могут обратиться в любой день с 8.00 до 21.00 по телефону "горячей линии": 8 (495) 870-45-09. Волонтеры помогут с покупкой продуктов и лекарств или погуляют с собакой.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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