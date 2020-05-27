Любой москвич может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу. Сделать это можно, как и обещал мэр Москвы Сергей Собянин, уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

- Для этого на базе 30 поликлиник мы открыли точки забора крови, - рассказала она. - Записаться на прохождение бесплатного тестирования можно предварительно только в электронном сервисе. Запись открывается на 14 дней вперед.

Пройти бесплатный тест по записи можно в ближайшей поликлинике по месту прикрепления.

Вице-мэр напомнила, что с результатами анализов с соответствующими пояснительными комментариями можно будет ознакомиться в течение трех дней в своей электронной медицинской карте. Поликлиники города готовы ежедневно проводить до 5000 скрининговых исследований крови.

Ракова отметила, что количество тестов москвичей по методу ПЦР-диагностики в городе превысило 2 миллиона: "Надеюсь, что совмещение ПЦР-диагностики и ИХЛА-диагностики позволит лучше знать состояние москвичей и вовремя принимать управленческие решения".

Напомним, с 15 мая столица запустила массовое исследование популяционного иммунитета: методом случайной выборки десятки тысяч людей приглашают сдать тесты на антитела к коронавирусу.

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, на 23 мая тестирование прошли 50 тысяч москвичей. У 12 ,5% из них был выявлен иммунитет к коронавирусной инфекции.