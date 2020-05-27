Мэр рассказал, где и как москвичи смогут гулять и заниматься спортом

Друзья!

Девять недель "домашнего режима" не прошли даром. Тысячи спасенных жизней - родственников, друзей, соседей и коллег по работе - ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома.

Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе.

С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.

Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам "прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня 2020 г.

1. Кто может выходить на прогулку?

Блог мэра Москвы

Практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

По-прежнему запрещается выходить из дома:

гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам;

гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).

2. Нужен ли пропуск?

Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно.

3. Требуется ли использовать маски и перчатки?

Блог мэра Москвы

С 1 июня 2020 г. будет усилен масочный и перчаточный режим.

Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.

На работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.

4. Как часто и надолго ли можно выходить гулять?

В период пандемии нельзя допускать больших скоплений людей. Поэтому пришлось установить определенный график прогулок.

4.1. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно - но только до 9.00 утра.

4.2. На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю - 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.

График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.

Блог мэра Москвы

5. Где можно гулять?

Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах - во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями.

Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания.

Однако в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. Если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ.

Собираясь на прогулку, каждый человек сможет заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. Информация будет публиковаться на интернет-портале "Яндекс".

Блог мэра Москвы

6. Как следует вести себя во время прогулок и занятий спортом?

Находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию.

Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры - лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям.

Блог мэра Москвы

7. Можно ли использовать транспортные средства и спортивный инвентарь?

Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем.

Можно брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь.

8. Нужно ли брать с собой документы?

Соблюдение правил прогулки будет выборочно контролироваться сотрудниками полиции и административно-технической инспекции.

Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и др.). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона.

Новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными. Я сам от них не в восторге. Но утверждая эти правила, мы хотели решить три задачи одновременно.

Во-первых, дать возможность москвичам не просто "выбегать на полчасика" из дома, а совершать полноценные длительные прогулки.

Во-вторых, хотелось обойтись без введения еще одной разновидности цифровых пропусков.

И, в-третьих, нужно избежать скопления большого количества людей, а значит - и риска новых заражений коронавирусом.

Совместить решение этих задач очень сложно. Давайте посмотрим, как будет работать эксперимент с прогулками, и через две недели примем решение о его продолжении, модификации или даже об отмене ограничений на прогулки.

Источник: блог Сергея Собянина на сайте мэра Москвы.