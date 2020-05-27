Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ возможность удаленной работы

Депутаты Мосгордумы предложили закрепить в трудовом законодательстве возможность удаленной работы. Это позволит сохранить удаленку и после окончания пандемии.

Фракция "Единая Россия" в гордуме и депутатское объединение "Моя Москва" предложили внести необходимые изменения в статью 57 Трудового кодекса РФ на сегодняшнем заседании столичного парламента.

"Законопроект предлагает закрепить норму, указывающую, что в трудовом договоре может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работы в дистанционной форме", - заявил председатель думы Алексей Шапошников. Законодатели считают, что таким образом будут соблюдены все права работников и работодателей, которые в той или иной форме сохранят удаленку даже после полной победы над коронавирусом.