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27.05.2020 13:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ возможность удаленной работы

Текст: Сергей Бабкин

Депутаты Мосгордумы предложили закрепить в трудовом законодательстве возможность удаленной работы. Это позволит сохранить удаленку и после окончания пандемии.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Фракция "Единая Россия" в гордуме и депутатское объединение "Моя Москва" предложили внести необходимые изменения в статью 57 Трудового кодекса РФ на сегодняшнем заседании столичного парламента.

"Законопроект предлагает закрепить норму, указывающую, что в трудовом договоре может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работы в дистанционной форме", - заявил председатель думы Алексей Шапошников. Законодатели считают, что таким образом будут соблюдены все права работников и работодателей, которые в той или иной форме сохранят удаленку даже после полной победы над коронавирусом.

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