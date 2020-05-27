Еще в среду утро Виктора Самойленко, врача-пульмонолога городской клинической больницы им. Жадкевича, началось с красной зоны их стационара. Последний месяц он целиком работал на лечение больных коронавирусом. А к 17.00 доктор Самойленко был уже в аэропорту Шереметьево - ждал борт во Владикавказ. В составе самой первой группы столичных врачей, которых Москва отправила по просьбе Владимира Путина в регионы на помощь в борьбе с пандемией.

"Дома без меня коллеги справятся, - объяснил он корреспонденту "РГ", почему безоговорочно принял предложение поехать на две недели в командировку. - Поток больных у нас уже не сравним с тем, что был. А в Северной Осетии наша помощь явно не будет лишней".

Виктор Самойленко знает о коронавирусе не просто как врач. "Нашу больницу перепрофилировали на COVID-19 24 апреля, - рассказал он. - А уже после третьей смены я понял: заболел. Температура 39, кашель... К счастью, все прошло в легкой форме. Зато теперь, как подтвердило тестирование, у меня иммунитет к опасному вирусу. Кому же еще, как не мне, помогать тем, кто еще борется с ним?"

Точно так же прямиком из красной зоны отправилась в дорогу и его коллега Лилия Каган из городской клинической больницы им.Плетнева - довезли в Шереметьево на "скорой", с мигалками. У них, по ее словам, ситуация тоже стала полегче: "Мы даже один корпус уже закрыли для ковидных пациентов. Его сейчас отмывают и скоро откроют для плановых больных - они давно ждут своей очереди. А меня ждут в Дагестане - у них пока еще очень тяжело".

Лилия Гилельевна помнит, с какой надеждой смотрели на них, врачей, самые первые пациенты с коронавирусом. Они же, впервые встретившись с ним, сомневались, часто работали по клиническим проявлениям, от чего за последние десятилетия давно отвыкли: почти на все случаи жизни есть и международные рекомендации, и своего, российского минздрава. "Зато теперь пришло не просто понимание, что и как делать, но и уверенность, что с ситуацией можно справиться". Всего по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на помощь медикам Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкальского края вылетели в среду четыре мультидисциплинарные бригады. В составе каждой по шесть человек: инфекционисты, рентгенологи, реаниматологи, реанимационные медсестры... "Во главе их - специалисты из лучших московских стационаров - НИИ им. Склифосовского, ГКБ им. Виноградова, Госпиталя ветеранов войн N 1 и других", - рассказала заммэра Москвы по социальной политике Анастасия Ракова. - В ближайшие дни к ним присоединятся еще несколько бригад, которые отправятся в Псков и Владимир".

Московские врачи вылетели на помощь медикам Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкальского края

Москва готовилась к худшему сценарию, доложил Собянин во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Но сейчас ситуация в городе стабилизируется: на 40 процентов снизилось количество госпитализаций и выявление внебольничных пневмоний, а число выздоровевших москвичей каждый день превышает заболевших. Последних же в среду было 2140 - самый низкий показатель за все время пандемии. В результате половина инфекционных коек в городе уже пустует. И сегодня столичные врачи, которые, по словам Собянина, все это время помогали коллегам в регионах онлайн - телевидеоконсультациями и вебинарами, - готовы встать рядом с ними у постели больного. Причем летят они не с пустыми руками. Корреспонденты "РГ" наблюдали, как 27 мая грузили в самолеты горы коробок с 7 тысячами защитных костюмов, почти 45 тысячами пар медицинских перчаток, 16 тысячами масок. Одних медикаментов столица отправила 200 тысяч упаковок на сумму 280 млн рублей, более 300 тысяч экспресс-тестов. А еще - более 40 аппаратов ИВЛ, тепловизоров и другого медицинского оборудования. Ну какая же зараза устоит перед такой мощью, когда против нее объединяется вся страна?