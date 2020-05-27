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27.05.2020 20:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москвичам рекомендовали гулять с фото документов

Текст: Сергей Бабкин

Во время прогулок жителям Москвы рекомендовано носить с собой смартфон со скриншотами документов. Такую просьбу властей передал городской оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В Москве вновь откроются парки

Как уже ранее писала "РГ", прогулки в Москве в порядке эксперимента разрешены с 1 июня. И если занятия спортом разрешены до 9.00 ежедневно и без графиков, то "прогулочные дни" каждого дома разместят на mos.ru. И полиция будет выборочно проверять это требование.

Поэтому, чтобы не было недоразумений, стоит носить с собой скриншоты документов. Например, фото паспорта с пропиской. Или снимок договора аренды квартиры. Цифровой пропуск оформлять не потребуется.

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