Собянин: Пропуск для прогулок не будет нужен

Гулять разрешат всем, кроме больных ОРВИ, коронавирусом и тем, кто живет с ними. Словом, всем, кто не находится на карантине. Выйти подышать воздухом смогут даже пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Выходя из дома, нужно будет обязательно надеть маску или респиратор. Пешие прогулки будут разрешены с 9.00 до 21.00 не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной. График прогулок для каждого дома будет опубликован на mos.ru. Занятия спортом разрешаются ежедневно до 9.00 без всяких графиков. Лавочки, беседки, уличный инвентарь пока еще под ограничениями. Но можно брать с собой палки для скандинавской ходьбы, велосипеды, самокаты, любой личный спортинвентарь. А вот использовать во время прогулки общественный транспорт и автомобиль нельзя.

Гулять разрешат на всех открытых территориях. Но все равно не рекомендуется уходить от дома дальше, чем на 2 километра. Правила будут выборочно контролировать, поэтому обязательно нужно брать с собой документы. Этот экспериментальный порядок будет действовать до 14 июня.