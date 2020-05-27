Указ мэра Москвы от 27 мая 2020 года № 62-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ "Об особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве" (в редакции указов Мэра Москвы от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ, от 7 мая 2020 г. № 56-УМ, от 12 мая 2020 г. № 57-УМ):

1.1. Пункт 1.1.3 указа дополнить словами ", на территориях ярмарок выходного дня".

1.2. Пункт 1.2.4 указа изложить в следующей редакции:

"1.2.4. В части обеспечения соблюдения при работе объектов розничной торговли (при выполнении работ, оказании услуг) требований, установленных Департаментом торговли и услуг города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.".

1.3. Пункт 1.2.5 указа дополнить словами ", на территориях ярмарок выходного дня".

1.4. Указ дополнить пунктом 1.5.6 в следующей редакции:

"1.5.6. Совместно с должностными лицами Департамента спорта города Москвы в части обеспечения соблюдения требований к организации деятельности спортивных объектов, на которых проводятся тренировки спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации, города Москвы, спортсменов профессиональных спортивных клубов.".

2. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве" (в редакции указов Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 45-УМ, от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ, от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ, от 7 мая 2020 г. № 56-УМ, от 12 мая 2020 г. № 57-УМ, от 21 мая 2020 г. № 60-УМ):

2.1. В абзаце первом пункта 4.1 приложения к указу слова "в пунктах 6.6, 6.7 настоящего Порядка" заменить словами "в пунктах 6.6, 6.7, 6.10 настоящего Порядка".

2.2. Первое предложение абзаца первого пункта 4.3 приложения к указу дополнить словами "(цифровой пропуск для передвижения по территории города Москвы в иных целях, в том числе для осуществления прогулок)".

2.3. Приложение к указу дополнить пунктом 6.10 в следующей редакции:

"6.10. Цифровые пропуска, оформленные в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, со сроком действия до 31 мая 2020 г. продолжают действовать до 14 июня 2020 г. (включительно).

Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, не требуется представления дополнительных или изменения ранее представленных сведений, за исключением случаев, когда такие сведения требуют актуализации.".

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







