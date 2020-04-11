Указ мэра Москвы от 11 апреля 2020 года № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также введением в городе Москве режима повышенной готовности:

1. Утвердить Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин





Приложение к указу Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве

1. Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве (далее - Порядок) устанавливает отдельные меры по обеспечению соблюдения режима повышенной готовности в городе Москве.

2. С 15 апреля 2020 г. граждане вправе находиться вне места своего проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (далее - указ Мэра Москвы), при соблюдении требований, установленных настоящим Порядком.

3. Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (в том числе транспорта общего пользования, включая железнодорожный транспорт и метрополитен, легковых и грузовых транспортных средств) подтверждается:

3.1. Цифровым пропуском для передвижения по территории города Москвы (далее - цифровой пропуск), оформляемым в соответствии с настоящим Порядком, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Цифровой пропуск может быть предъявлен как в бумажном виде, так и в электронном виде на индивидуальном техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство).

3.2. Служебным удостоверением, в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника, личной карточкой охранника. При этом граждане, следующие совместно с гражданами, имеющими служебное удостоверение, не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска.

3.3. Цифровым пропуском, предусмотренным в качестве подтверждения нахождения граждан вне места проживания (пребывания), оформленным в порядке, установленном уполномоченными органами власти Московской области.

4. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта граждане обязаны иметь при себе цифровой пропуск, оформленный в соответствии с настоящим Порядком, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка:

4.1. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам оформляется цифровой пропуск со сроком действия до 30 апреля 2020 г. без ограничений по количеству поездок и маршруту передвижения. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

4.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.1.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Контактный номер телефона.

4.1.4. Адрес электронной почты (по желанию).

4.1.5. Государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение (представление данных сведений не является обязательным в случае передвижения на транспорте общего пользования, включая железнодорожный транспорт и метрополитен, и (или) легковом такси).

4.1.6. Номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте общего пользования и услуг городских сервисов (карты "Тройка" и "Стрелка") (при наличии).

4.1.7. Наименование организации независимо от формы собственности и индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которого оформляется цифровой пропуск (далее также - работодатель).

4.1.8. Идентификационный номер налогоплательщика работодателя (не является обязательным для медицинских организаций).

4.2. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

4.2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.2.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Дата рождения.

4.2.4. Контактный номер телефона.

4.2.5. Адрес электронной почты (по желанию).

4.2.6. Государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение (представление данных сведений не является обязательным в случае передвижения на транспорте общего пользования, включая железнодорожный транспорт и метрополитен, и (или) легковом такси).

4.2.7. Номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте общего пользования и услуг городских сервисов (карты "Тройка" и "Стрелка") (при наличии).

4.2.8. Наименование медицинской организации.

4.2.9. Маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес медицинской организации).

4.3. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях, не указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день. Оформление цифрового пропуска для указанных целей допускается не более двух раз в календарную неделю. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

4.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.3.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Контактный номер телефона.

4.3.4. Адрес электронной почты (по желанию).

4.3.5. Государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение (представление данных сведений не является обязательным в случае передвижения на транспорте общего пользования, включая железнодорожный транспорт и метрополитен, и (или) легковом такси).

4.3.6. Номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте общего пользования и услуг городских сервисов (карты "Тройка" и "Стрелка") (при наличии).

4.3.7. Цель передвижения с учетом ограничений, установленных указом Мэра Москвы.

4.3.8. Маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес места назначения).

5. Получение цифрового пропуска осуществляется с 13 апреля 2020 г. на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377.

6. Передвижение граждан с использованием легкового такси, включенного в реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы, допускается при условии обеспечения проверки наличия у пассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение по соответствующему маршруту.

7. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории города Москвы, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещениеМосковской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком. В этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с настоящим Порядком, является основанием для передвижения по территории города Москвы и территории Московской области.

8. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории города Москвы, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение других субъектов Российской Федерации, за исключением Московской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком для передвижения по территории города Москвы и (или) территории Московской области. В этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с настоящим Порядком, является основанием для передвижения по территории города Москвы и территории Московской области. Порядок передвижения по территориям других субъектов Российской Федерации, за исключением Московской области, устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

9. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, оформляют цифровой пропуск в соответствии с порядком, установленным уполномоченными органами власти Московской области. В этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с указанным порядком, является основанием для передвижения по территории города Москвы.

10. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории других субъектов Российской Федерации, за исключением Московской области, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком.

11. Установить, что:

11.1. Требования настоящего Порядка не распространяются на лиц, не достигших возраста 14 лет.

11.2. Передвижение по территории города Москвы без использования транспортных средств осуществляется без оформления цифрового пропуска при условии соблюдения требований и ограничений, установленных указом Мэра Москвы.

12. Консультирование по вопросам получения цифрового пропуска осуществляется по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

13. Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, первая секция которого соответствует дате истечения срока действия цифрового пропуска, обеспечивает проверку представленных сведений и подлежит использованию для передвижения в соответствии с представленными гражданином сведениями.

14. Основаниями для прекращения (аннулирования) цифрового пропуска являются:

14.1. Выявление факта представления при оформлении цифрового пропуска недостоверных сведений.

14.2. Использование цифрового пропуска с нарушением требований, установленных настоящим Порядком.

14.3. Нарушение требований режима повышенной готовности.

15. Порядок оформления цифрового пропуска устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы.

16. За нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе за представление недостоверных сведений, нарушившее лицо подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации и законодательством об административных правонарушениях.







