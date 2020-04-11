Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве

Итак, способ первый - онлайн на mos.ru. Для этого пользователям нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу "Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы", ввести необходимые данные и подать заявку. Для передвижений на автомобиле указать его марку и номер, а если нужно ехать на общественном транспорте - ввести номер карты "Тройка" или "Стрелка", а также а также ИНН организации или наименование медицинского учреждения, в которое вы направляетесь. Система отобразит на экране специальный код, который надо сохранить - записать, сфотографировать или сделать скриншот - и взять с собой. Одновременно пропуск вышлют вам на электронную почту.

Второй способ получения пропуска - с помощью СМС на номер 7377. В сообщении нужно указать код цели передвижения по городу (1 - для поездок на работу, 2 - для поездок в медицинское учреждение, 3 - иные цели), фамилию, имя и отчество того, кому необходим пропуск, серию и номер паспорта, номер машины или карты "Тройка"/"Стрелка" (при использовании), а также ИНН организации или наименование медицинского учреждения, в которое вы направляетесь.

Пример сообщения: Пропуск*1*Иванов*Иван*Иванович*1* 4411*123456*Т111МО777*1111111111.

Цифровой код придет в ответном СМС.

Третий способ оформления пропуска: позвоните в Единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию и самостоятельно заполнит данные для цифрового пропуска. После чего продиктует код цифрового пропуска. Этот код необходимо записать и сообщить патрульным службам при проверке.

Пример кода: 1104-Т123-МО11-К123

В случае возникновения проблем с оформлением пропуска горожане смогут получить консультацию по этому же телефону: +7 (495) 777-77-77.

Проверять цифровой пропуск имеют право только уполномоченные лица, осуществляющие контроль передвижения по городу. Вместе с пропуском нужно предъявлять паспорт. Сотрудник проверит цифровой пропуск в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.

Персональные данные, которые жители передадут городу для получения пропусков, будут храниться на территории России в закрытом защищенном контуре центра обработки данных департамента информационных технологий города Москвы. После окончания действия режима повышенной готовности вся информация о выданных пропусках будет уничтожена.

Начать оформление цифровых пропусков можно уже с понедельника, 13 апреля. Со среды наличие цифрового пропуска для поездок станет обязательным.