Указ мэра Москвы от 4 апреля 2020 года № 40-УМ "Об особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве"

В целях обеспечения соблюдения в городе Москве режима повышенной готовности и в соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1. Установить, что составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями следующих требований, осуществляется уполномоченными должностными лицами:

1.1. Объединения административно-технических инспекций города Москвы:

1.1.1. В части запрета проведения на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

1.1.2. В части запрета проведения в городе Москве вне зданий, строений, сооружений (помещений в них) досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, в рамках которых не осуществляется торговая деятельность.

1.1.3. В части обеспечения соблюдения требований по организации социального дистанцирования работников и посетителей, за исключением соблюдения указанных требований в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них).

1.2. Департамента торговли и услуг города Москвы, префектур административных округов города Москвы и управ районов города Москвы:

1.2.1. В части запрета проведения в городе Москве досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, с очным присутствием граждан, в рамках которых осуществляется торговая деятельность.

1.2.2. В части запрета посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в пункте 1.2.1 настоящего указа мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, а также курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

1.2.3. В части запрета на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также за исключением работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций.

1.2.4. В части запрета на работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптикоофтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.2.5. В части обеспечения соблюдения требований по организации социального дистанцирования работников и посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых осуществляется торговая деятельность.

1.3. Департамента образования и науки города Москвы в части запрета на посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (не указанных в пунктах 1.5.2 настоящего указа), за исключением созданных дежурных групп.

1.4. Московской административной дорожной инспекции в части обеспечения работодателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания транспортных услуг, требований режима повышенной готовности при организации труда, включая измерение температуры тела работникам на рабочих местах (в том числе выборочно водителям такси).

1.5. Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы:

1.5.1. В части запрета на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

1.5.2. В части запрета на посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в сфере физической культуры и спорта, а также культуры и искусства, за исключением созданных дежурных групп.

1.5.3. В части обеспечения соблюдения требований по организации социального дистанцирования работников и посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых не осуществляется торговая деятельность.

1.5.4. В части запрета проведения в городе Москве досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, оказание соответствующих услуг в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых не осуществляется торговая деятельность.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







