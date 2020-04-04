Собянин обязал предприятия и учреждения города принять меры против распространения вируса

Новости

В Крым прибыл первый пригородный дизель-электропоезд 21:05
Минпромторг предлагает открыть строительные магазины 20:41
В Петербурге откроют интернаты для школьников на период самоизоляции 20:33
В "Векторе" рассказали, почему коронавирус опаснее гриппа 20:00
В Элисте временно запретили отключать за долги воду и газ 19:37
В Австрии приостановил работу аэропорт в Зальцбурге 19:23
В Сочи девушку оштрафовали на 15 тысяч за прогулку по улице 19:23
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус 19:18
Эксперт по информационной безопасности: Столица готова к запуску системы контроля за режимом самоизоляции 19:15
Количество погибших в Орехово-Зуеве увеличилось до двух человек 19:05
Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой 18:57
Валерий Карпин в очередной раз стал отцом 18:44
Российское движение школьников поможет детям заниматься и отдыхать 18:43
Эксперт: Все московские электронные системы имеют высокий уровень защиты персональных данных 18:36
Власти Москвы объяснили, как продлить проездные 18:36
Самоизоляция в машине: нюансы жизни в авто, кемпере и даче на колесах 18:26
Минкомсвязь попросила регионы не закрывать салоны связи 18:14
Три человека погибли в крупном ДТП под Подольском 18:09
Хоккейная команда Лукашенко одержала очередную победу 18:07
Воробьев рассказал о ходе спасательной операции в Орехово-Зуеве 18:06
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь 17:31
В Калмыкии продлили режим самоизоляции 17:25
МЧС: Под завалами на месте обрушения в Орехово-Зуеве больше нет погибших 17:24
В Сети показали преемника легендарной "Нивы" 17:19
Для белорусов сохранена возможность возвращения из России 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
04.04.2020 20:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин обязал предприятия и учреждения города принять меры против распространения вируса

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил в своем блоге о том, что вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение режима повышенной готовности. В целях их практической реализации, сообщает глава города, в Москве приняты следующие решения:

1. Большая часть предприятий города продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска, часть переведена на дистанционку.

Фото: Евгений Козырев
В "Векторе" рассказали, почему коронавирус опаснее гриппа

Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в т.ч. обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями. Если прежде это требование носило рекомендательный характер, то теперь стало обязательным. "Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников", - подчеркивает мэр.

2. Контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности и составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеют право:

- Объединение административно-технических инспекций;

- Департамент торговли и услуг;

- Префектуры административных округов и управы районов;

- Департамент образования и науки;

- Московская административная дорожная инспекция;

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Как распределены между ними объекты контроля, какие будут применяться штрафные санкции за нарушения, можно посмотреть на портале MOS.RU.

Фото: iStock
Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Мэр подчеркивает: "Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены".

И заключает: "Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно - уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и с наименьшими потерями пережить сложные времена".

Указ Мэра Москвы "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы "О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ".

Указ Мэра Москвы "Об особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве"

Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: РФ идет по оптимистичному сценарию в борьбе с эпидемией
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии
Назван крайний срок возобновления РПЛ
Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня
ВОЗ предупредила об опасности поспешного снятия карантинных мер
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно