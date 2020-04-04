Собянин обязал предприятия и учреждения города принять меры против распространения вируса

1. Большая часть предприятий города продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска, часть переведена на дистанционку.

Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в т.ч. обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями. Если прежде это требование носило рекомендательный характер, то теперь стало обязательным. "Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников", - подчеркивает мэр.

2. Контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности и составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеют право:

- Объединение административно-технических инспекций;

- Департамент торговли и услуг;

- Префектуры административных округов и управы районов;

- Департамент образования и науки;

- Московская административная дорожная инспекция;

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Как распределены между ними объекты контроля, какие будут применяться штрафные санкции за нарушения, можно посмотреть на портале MOS.RU.

Мэр подчеркивает: "Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены".

И заключает: "Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно - уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и с наименьшими потерями пережить сложные времена".

Указ Мэра Москвы "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы "О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ".

Указ Мэра Москвы "Об особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве"