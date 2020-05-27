Собянин рассказал, как будет жить Москва после 1 июня

Уважаемые москвичи!

Две недели назад мы провели первый этап смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. К работе вернулись более 300 крупных промышленных предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, школ и других городских объектов.

Одновременно мы ввели обязательные дополнительные санитарные требования к предприятиям и пассажирам общественного транспорта.

В результате этот шаг не привел к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Наоборот, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает снижаться. После выздоровления из больниц выписывается гораздо больше людей, чем вновь поступает на койки.

Поэтому с 1 июня 2020 г. мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

1. Два месяца миллионы людей были вынуждены проводить дома все или почти все время. Девять недель самоизоляции стали тяжелым испытанием, но не прошли даром. Тысячи спасенных жизней - родственников, друзей, соседей и коллег по работе - ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома.

Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе.

С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

За исключением "Зарядья" для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.

Разумеется, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом. Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. При этом аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока остаются закрытыми.

Подробности - в отдельном посте.

2. С 1 июня 2020 г. будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов.

В автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции.

Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

3. Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности - те же, что и в магазинах.

4. Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня 2020 г.

Разрешая работу торговли и части предприятий сферы услуг, я от всей души хочу поблагодарить работников этих организаций за дисциплину и понимание, с которыми вы пережили два месяца закрытых дверей.

Отдельное спасибо за оперативный переход в дистанционный формат, благодаря которому миллионы москвичей получали необходимые товары и услуги, не выходя из дома.

Просьба сохранять дистанционный формат и далее, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время, и многим клиентам по-прежнему удобнее делать заказы онлайн.

5. В полном объеме заработает городской велопрокат.

Начиная с 10 апреля с.г. пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. За 45 дней работы проката они совершили 260 тысяч поездок, доставляя москвичам продукты и другие товары первой необходимости.

С понедельника 1 июня 2020 г. брать велосипеды на прокат смогут все желающие. Единственное условие - необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым вы прикасались руками. Самое лучшее - сделать и то, и другое.

И, разумеется, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката.

6. Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи.

В ближайшие недели порядка 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы.

Госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов.

При этом будет сохранен достаточный резерв коронавирусных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

7. В свои офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли.

Но те работники, которые могут эффективно работать на "удаленке", должны сохранить этот формат.

8. И, наконец, еще одно открытие произойдет в сфере большого спорта.

Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня с.г. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.

Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал.

Друзья!

Долгожданный второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. Но "устойчивый" - не значит "необратимый". Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез.

Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и - как бы ни хотелось - не форсировать события.

Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей.

Поэтому одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 г. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически.

Но очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали. И как только позволит ситуация - за ним последуют следующие шаги.

Указ Мэра Москвы "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ".

Указ Мэра Москвы "О внесении изменений в Указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

Источник: блог Сергея Собянина на сайте мэра Москвы.