Собянин рассказал, как будет жить Москва после 1 июня

Две недели назад мы провели первый этап смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. К работе вернулись более 300 крупных промышленных предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, школ и других городских объектов.
Одновременно мы ввели обязательные дополнительные санитарные требования к предприятиям и пассажирам общественного транспорта.
В результате этот шаг не привел к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Наоборот, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает снижаться. После выздоровления из больниц выписывается гораздо больше людей, чем вновь поступает на койки.
Поэтому с 1 июня 2020 г. мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.
1. Два месяца миллионы людей были вынуждены проводить дома все или почти все время. Девять недель самоизоляции стали тяжелым испытанием, но не прошли даром. Тысячи спасенных жизней - родственников, друзей, соседей и коллег по работе - ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома.
Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе.
С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.
За исключением "Зарядья" для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.
Разумеется, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом. Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. При этом аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока остаются закрытыми.
Подробности - в отдельном посте.
2. С 1 июня 2020 г. будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов.
В автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции.
Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.
3. Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности - те же, что и в магазинах.
4. Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня 2020 г.
Разрешая работу торговли и части предприятий сферы услуг, я от всей души хочу поблагодарить работников этих организаций за дисциплину и понимание, с которыми вы пережили два месяца закрытых дверей.
Отдельное спасибо за оперативный переход в дистанционный формат, благодаря которому миллионы москвичей получали необходимые товары и услуги, не выходя из дома.
Просьба сохранять дистанционный формат и далее, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время, и многим клиентам по-прежнему удобнее делать заказы онлайн.
5. В полном объеме заработает городской велопрокат.
Начиная с 10 апреля с.г. пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. За 45 дней работы проката они совершили 260 тысяч поездок, доставляя москвичам продукты и другие товары первой необходимости.
С понедельника 1 июня 2020 г. брать велосипеды на прокат смогут все желающие. Единственное условие - необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым вы прикасались руками. Самое лучшее - сделать и то, и другое.
И, разумеется, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката.
6. Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи.
В ближайшие недели порядка 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы.
Госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов.
При этом будет сохранен достаточный резерв коронавирусных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
7. В свои офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли.
Но те работники, которые могут эффективно работать на "удаленке", должны сохранить этот формат.
8. И, наконец, еще одно открытие произойдет в сфере большого спорта.
Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня с.г. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.
Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.
Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал.
Друзья!
Долгожданный второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. Но "устойчивый" - не значит "необратимый". Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез.
Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и - как бы ни хотелось - не форсировать события.
Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей.
Поэтому одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 г. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически.
Но очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали. И как только позволит ситуация - за ним последуют следующие шаги.
Указ Мэра Москвы "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ".
Указ Мэра Москвы "О внесении изменений в Указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".
Источник: блог Сергея Собянина на сайте мэра Москвы.
Мэр рассказал, где и как москвичи смогут гулять и заниматься спортом
Девять недель "домашнего режима" не прошли даром. Тысячи спасенных жизней - родственников, друзей, соседей и коллег по работе - ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома.
Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе.
С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.
Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам "прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня 2020 г.
1. Кто может выходить на прогулку?
Практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
По-прежнему запрещается выходить из дома:
гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам;
гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).
2. Нужен ли пропуск?
Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно.
3. Требуется ли использовать маски и перчатки?
С 1 июня 2020 г. будет усилен масочный и перчаточный режим.
Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.
На работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.
4. Как часто и надолго ли можно выходить гулять?
В период пандемии нельзя допускать больших скоплений людей. Поэтому пришлось установить определенный график прогулок.
4.1. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно - но только до 9.00 утра.
4.2. На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю - 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.
График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.
5. Где можно гулять?
Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах - во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями.
Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания.
Однако в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. Если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ.
Собираясь на прогулку, каждый человек сможет заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. Информация будет публиковаться на интернет-портале "Яндекс".
6. Как следует вести себя во время прогулок и занятий спортом?
Находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию.
Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры - лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям.
7. Можно ли использовать транспортные средства и спортивный инвентарь?
Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем.
Можно брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь.
8. Нужно ли брать с собой документы?
Соблюдение правил прогулки будет выборочно контролироваться сотрудниками полиции и административно-технической инспекции.
Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и др.). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона.
Новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными. Я сам от них не в восторге. Но утверждая эти правила, мы хотели решить три задачи одновременно.
Во-первых, дать возможность москвичам не просто "выбегать на полчасика" из дома, а совершать полноценные длительные прогулки.
Во-вторых, хотелось обойтись без введения еще одной разновидности цифровых пропусков.
И, в-третьих, нужно избежать скопления большого количества людей, а значит - и риска новых заражений коронавирусом.
Совместить решение этих задач очень сложно. Давайте посмотрим, как будет работать эксперимент с прогулками, и через две недели примем решение о его продолжении, модификации или даже об отмене ограничений на прогулки.
Источник: блог Сергея Собянина на сайте мэра Москвы.