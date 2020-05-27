Музей Победы научит собирать фронтовые посылки и шить рукавицы для армии

Мастер-классы, приуроченные ко Дню защиты детей, пройдут в онлайн-формате. Подробности "РГ" рассказали в пресс-службе музея.

Всего подготовлено 7 творческих мастер-классов для юных зрителей и их родителей. 1 июня ребят ждет знакомство с живописными техниками, лепкой и рукоделием.

Юные гости смогут стать участниками мастер-класса "Посылка солдату". Ребят научат шить "фронтовые рукавицы", а также собирать посылки для бойцов на фронт, как это делали их сверстники во времена Великой Отечественной войны.

Секреты живописи раскроет детям Ирина Краснова, член жюри конкурса "Моя Победа". Она научит, как с помощью разных художественных материалов и доступных техник отобразить красоту окружающего мира.

Еще четыре художественных мастер-класса проведут преподаватели Детской художественной школы им. М. К. Тенишевой из Смоленска. Они научат лепке из глины без гончарного круга, познакомят с техникой сухой пастели, акварельной живописью и коллажом.

А самым трогательным мастер-классом станет изготовление игрушки из подручных материалов. Его проведут воспитатели пришкольного интерната "Средней общеобразовательной школы №29" им. И.Г. Михайлова из Кемеровской области.

Начало мастер-классов в 13:00.

Посмотреть видеоролики можно будет на сайте и на YouTube-канале Музея Победы.