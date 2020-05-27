Новости

Астраханку арестовали за избиение и укусы младенца 10:15
Более 120 предприятий сферы услуг воспользовались поддержкой Москвы 10:15
В Москве пройдет онлайн-турнир по шахматам среди школьников 10:09
На Камчатке СК проверит данные о вспышке COVID-19 в краевой больнице 10:07
Премьер-министр Киргизии ушел в отпуск на фоне обвинений в коррупции 10:02
Обновленный Lada Largus: первые "живые" фото 10:00
Названа вероятная причина обрушения балконов с дома в центре Петербурга 09:57
Музей Победы научит собирать фронтовые посылки и шить рукавицы для армии 09:56
Московские врачи вылечили от коронавируса более 67 тысяч человек 09:53
На Ставрополье число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 42 09:43
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео 09:37
В Приамурье компанию оштрафовали на миллион за предложение взятки 09:31
Новый Mercedes G-Class снова получит экстрим-версию для бездорожья 09:30
В Петербурге мошенники похитили с банковских карт 20 миллионов рублей 09:22
Петербург отметит день города онлайн 09:20
В Якутии двое вахтовиков осуждены за кражу промышленного золота 09:15
Киргизия из-за нехватки воды будет импортировать электроэнергию 09:15
Москва обеспечит соблюдение всех санитарных требований при проведении ЕГЭ 09:14
На Камчатке для приезжих введут цифровые пропуска 09:10
Около 700 тыс. пассажиров транспорта Москвы проверили на наличие пропусков 09:10
В Приморье разрешили запрещенные из-за COVID-19 занятия спортом 09:00
Обнаружен "Москвич-2140" почти без пробега 09:00
Трамп заявил о подготовке "мощного" ответа Китаю 08:59
Назван вред от зарядки смартфона в течение ночи 08:58
Задержан предполагаемый грабитель, нападавший на женщин в Подмосковье 08:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 09:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музей Победы научит собирать фронтовые посылки и шить рукавицы для армии

Текст: Ирина Огилько

Мастер-классы, приуроченные ко Дню защиты детей, пройдут в онлайн-формате. Подробности "РГ" рассказали в пресс-службе музея.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
"РГ" выбрала самые необычные онлайн-экскурсии московских музеев

Всего подготовлено 7 творческих мастер-классов для юных зрителей и их родителей. 1 июня ребят ждет знакомство с живописными техниками, лепкой и рукоделием.

Юные гости смогут стать участниками мастер-класса "Посылка солдату". Ребят научат шить "фронтовые рукавицы", а также собирать посылки для бойцов на фронт, как это делали их сверстники во времена Великой Отечественной войны.

Секреты живописи раскроет детям Ирина Краснова, член жюри конкурса "Моя Победа". Она научит, как с помощью разных художественных материалов и доступных техник отобразить красоту окружающего мира.

Еще четыре художественных мастер-класса проведут преподаватели Детской художественной школы им. М. К. Тенишевой из Смоленска. Они научат лепке из глины без гончарного круга, познакомят с техникой сухой пастели, акварельной живописью и коллажом.

Групповые посещения музеев разрешат через два месяца после их открытия

А самым трогательным мастер-классом станет изготовление игрушки из подручных материалов. Его проведут воспитатели пришкольного интерната "Средней общеобразовательной школы №29" им. И.Г. Михайлова из Кемеровской области.

Начало мастер-классов в 13:00.

Посмотреть видеоролики можно будет на сайте и на YouTube-канале Музея Победы.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 6 июня
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века