Новый вид волонтерства набирает популярность в столице

Новый вид волонтерства придумали в столице волотеры-фотографы. Подробности "РГ" рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Как рассказала Драгунова, многие фотографы, оставшись без постоянного заработка на время самоизоляции, примкнули к волонтерскому движению.

- Сейчас в городе набирает популярность новый вид волонтерства, когда фотографы делают позитивные портреты врачей, занимающихся лечением ковидных больных, - рассказывает Драгунова. - Портреты крепятся на бейджи врачей. Это позволяет врачу не снимать средства самозащиты, но при этом показать свое лицо пациенту. А чтобы фотография была не формальной - решено было сделать фотографии позитивными.

По словам Драгуновой, врачи на фотографиях улыбаются или смеются. Так уже сфотографировали врачей в ЦИТО, Первой Градской больницы. На очереди 31 больница и другие медучреждения, где занимаются лечением больных с коронавирусом. На данный момент, в фотоволонтерстве задействовано 36 человек.

Напомним, сейчас в движении московских волонтеров 86 тысяч человек, из них 20,5 тысяч задействованы в акции "Мы вместе". В частности, в рамках акции волотеры доставляют еду, совершают покупки, ухаживают за животными лиц, попавших в больницу или находящихся на карантине дома.