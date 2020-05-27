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27.05.2020 15:19
Проект: В регионах

Пострадавшие от COVID-19 предприятия Калуги освободили от налогов

27 мая состоялось заседание Городской Думы. Парламентарии внесли изменения в бюджет города. Доходная часть бюджета возросла на 392,4 млн. рублей за счет безвозмездных поступлений. Средства будут использованы для финансового обеспечения дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Также производится перераспределение средств в рамках ранее утвержденных бюджетных параметров. 20,2 млн. рублей направляется на увеличение уставного фонда муниципального предприятия "Калугаспецавтодор". 4 миллиона рублей выделяется управлению по работе с населением на содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. 650 тысяч рублей выделяется для реализации бюджетных инвестиций по объекту "Реконструкция моста через р. Яченку в районе д. Белой", 500 тысяч рублей - для выполнения работ по благоустройству территории Яченского водохранилища, 386 тысяч рублей - на ремонт детского сада № 108 "Дружба".

Фото: Калужская городская дума
Калужский Дом ребенка получил помощь от депутата

Депутаты внесли поправки в решение "О местных налогах, действующих на территории муниципального образования "Город Калуга". Поправки разработаны для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. Поправки предусматривают освобождение налогоплательщиков от уплаты земельного налога на налоговый период 2020 года, на основании выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей осуществление основного вида деятельности в одной из отраслей пострадавшей от пандемии.

Сумма выпадающих доходов городского бюджета составит порядка 7,3 млн. рублей. Были согласованы сделки муниципальным предприятиям. МУП "Калугатеплосеть" были согласованы сделки, связанные с приобретением чугунных задвижек, рулонного стеклопластика, песка, рубероида, кровельного материала и натрий-катионитных фильтров. МУП "Калужские городские коммунальные электрические сети" были согласованы сделки, связанные с приобретением модуля управления уличным освещением и выполнением работ по реконструкции линий электропередачи.

Депутатами было принято решение обратиться с законодательной инициативой в Законодательное Собрание Калужской области. Инициатива разработана с целью приведения норм областного законодательства в соответствие с Жилищным кодексом РФ, в части исключения необходимости предоставления сведений органами местного самоуправления Калужской области в отношении вступивших в силу судебных решений о возложении на орган местного самоуправления обязанностей по выполнению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и об исполнении указанных судебных решений.

Фото: Калужская городская дума
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Кроме того, проектом ограничиваются случаи выполнения органами местного самоуправления функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора.

Также в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой депутаты отменили ранее принятое решение о проведении в Калуге Дня городского праздника выпускников как обычно, в июне. Руководством города рассматривается возможность перенести праздник на другое время или отметить выпускников 2020 года в рамках празднования Дня города.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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