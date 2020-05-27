Путин обсудит с Собяниным ситуацию с коронавирусом

Сегодня днем президент РФ Владимир Путин проведет совещание с мэром Москвы в формате телеконференции.

Глава государства обсудит с Сергеем Собяниным вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в городе, прогнозы, планы, анти-эпидемиологическую инфраструктуру и так далее. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также речь пойдет и о ситуации в стране, с учетом того, что Собянин возглавляет группу по работе с регионами.

Еще одна встреча сегодня у Владимира Путина - со смоленским губернатором. Кроме того, как и обещал, президент проведет большое совещание по рынку труда с участием руководства правительства и администрации президента, министров и глав регионов. В мероприятии примет участие и глава ЦБ.

Кроме того, президент проведет международный телефонный разговор.