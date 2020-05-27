Путин обсудит с Собяниным ситуацию с коронавирусом

Новости

На Урале привезли 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу 14:49
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве пяти взрослых и ребенка 14:48
Костромской парикмахер нон-стоп подстриг 90 человек за два дня 14:44
Раскрыты подробности сюжета "Аватара 2" 14:41
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 14:36
На Кубани установили вину полицейских, бросивших детей на улице 14:35
Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики" 14:33
Посол Украины пожаловался на "пощечину" от Германии 14:32
Из-за коронавируса в Kia задумались о выпуске ситикара 14:30
Хеведес не прибыл в расположение "Локомотива" 14:25
Мишустин и Румас обсудили энергетическое сотрудничество РФ и Беларуси 14:22
В Уфе врачи стали донорами антиковидной плазмы 14:19
Жертв коронавируса почтили минутой молчания в Испании 14:14
"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом 14:13
Полиция ищет водителя, разогнавшегося до 323 км/ч 14:00
Через мобильное приложение можно будет проверить надежность застройщика 13:55
В Москве состоится пробег восстановленной бронетехники 13:53
Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ возможность удаленной работы 13:52
Volkswagen скупает компании в Китае, чтобы захватить рынок электрокаров 13:46
Госсовет Крыма согласовал приватизацию винзавода "Массандра" 13:46
Карьерный гигант на электрических батареях создают на БЕЛАЗе 13:38
Видео: На Ямале под большегрузом обрушился мост 13:36
Молния ударила в самолет над Красноярском 13:35
В Великобритании книги и обувь отправят на трехдневный карантин 13:34
На Урале появится российско-иранская лаборатория цифровой анимации 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 14:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин обсудит с Собяниным ситуацию с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Сегодня днем президент РФ Владимир Путин проведет совещание с мэром Москвы в формате телеконференции.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава государства обсудит с Сергеем Собяниным вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой в городе, прогнозы, планы, анти-эпидемиологическую инфраструктуру и так далее. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Путин: Пик коронавируса в России пройден

Также речь пойдет и о ситуации в стране, с учетом того, что Собянин возглавляет группу по работе с регионами.

Еще одна встреча сегодня у Владимира Путина - со смоленским губернатором. Кроме того, как и обещал, президент проведет большое совещание по рынку труда с участием руководства правительства и администрации президента, министров и глав регионов. В мероприятии примет участие и глава ЦБ.

Кроме того, президент проведет международный телефонный разговор.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Россия действовала на опережение в борьбе с коронавирусом
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование