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27.05.2020 16:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин отметил важность возвращения медицины в Москве к плановой работе

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу столичной системы здравоохранения по борьбе с распространением коронавируса и отменил важность возвращения части коечного фонда в плановый режим.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Считаю крайне важным, что часть ранее перепрофилированных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией начнет возвращаться в режим плановой работы для оказания необходимой помощи людям с другими, тоже серьезными и опасными заболеваниями", - сказал он в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в среду. "Безусловно, наметившееся улучшение ситуации - это прямой результат принятых вами и вашей командой мер", - добавил президент.

Ранее в ходе встречи Сергей Собянин рассказал, что в Москве для больных с коронавирусом был создан большой коечный фонд - "около 20 тысяч больничных коек, плюс 5 тысяч обсервационных коек, и порядка 15 тысяч временных медцентров". Сейчас почти половина этого количества коек свободна, что позволяет постепенно переводить плановую помощь в нормальный режим работы.

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