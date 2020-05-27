Путин поддержал намерение смоленского губернатора идти на выборы

Президент приветствовал планы Алексея Островского пойти на выборы осенью на должность губернатора Смоленской области. Но при этом обратил внимание на некоторые недочеты в работе.

"Безусловно, я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру. Но, как в таких случаях всегда говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, нашими гражданами, избирателями на предстоящих выборах. Могу только пожелать вам удачи и успехов на этих выборах", - заявил Владимир Путин на встрече со смоленским губернатором, которая прошла в режиме видеоконференции. "У нашего региона большой потенциал, у меня есть силы, готовность, желание работать", - сказал Островский, попросив поддержать его планы участвовать в выборах.

"В сегодняшних экстраординарных условиях, связанных с коронавирусной инфекцией, в целом вы и ваша администрация действует достаточно эффективно. Это правда, это очевидные вещи, это объективные данные и по количеству коек, и по организации самой работы медучреждений, по своевременности исполнения мер социальной поддержки", - оценил президент. "Делаются очень многие вещи своевременно и качественно", - похвалил он.

При этом глава государства обратил внимание на недоработки в сфере сельского хозяйства, промышленном производстве и строительстве. Несмотря на хороший результат аграриев, эффективно обрабатывается только 30 процентов пахотных земель. "Региональный продукт у вас чуть-чуть пониже, чем среднероссийский. То же самое касается промышленного производства, хотя обрабатывающий сектор промышленности Смоленской области по сути дела ведущий. Темпы его роста пока оставляют желать лучшего", - дал оценку президент.

Кроме того, снизились темпы строительства, в том числе жилья. "В целом, конечно, я это вижу, вы относитесь к своему делу очень ответственно. Вижу, как вы работаете, в целом, еще раз хочу подчеркнуть, успешно", - продолжил Владимир Путин. "Но обращаю внимание на то, что мною только что было сказано. Вы это и сами прекрасно понимаете", - заметил он.

Противодействие распространению коронавируса и забота о смолянах стали ключевым пунктом повестки областной администрации в последние месяцы, доложил Алексей Островский. И главным элементом в этой работе стала поддержка медработников. В дополнение к федеральным выплатам из регионального бюджета было выплачено 22 млн рублей иным сотрудникам, которые работали с заболевшими. И 104 млн рублей было выделено на защиту медработников: приобретение защитных костюмов, масок, дезинфекцию.

Норматив министерства здравоохранения по развертыванию коек уже превышен почти в два раза: вместо 467 - 939 коек. С необходимым кислородным обеспечением - 490 коек, 150 процентов от норматива. Более чем в четыре раза увеличилось количество тестируемых: сейчас это более 900 тестов в сутки.

Всего же выявлены 1853 случая, 742 человека лечатся в медучреждениях, семеро на ИВЛ и 621 человек уже выздоровел. К сожалению, ушли из жизни 25 медиков, сообщил Островский.

Глава региона также рассказал о поддержке бизнеса: ряд областных законов облегчают налогообложение для малого и среднего бизнеса, предприняты меры по освобождению от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество, идет активная работа с банками - область занимает второе место в стране по проценту одобренных заявок со стороны малого и среднего бизнеса: более 90 процентов. Если в начале масок производили пять тысяч в сутки, то сейчас уже в 70 раз больше: более 20 предприятий производят 360 тысяч масок в сутки.