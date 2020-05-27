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27.05.2020 16:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом

Текст: Галина Мисливская
Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказать помощь регионам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. А именно - направить туда бригады врачей, лекарства и медоборудование.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В ходе рабочей встречи в среду глава государства отметил, что столичные медики накопили уникальный опыт лечения и профилактики коронавируса и теперь могли бы помочь коллегам в других субъектах РФ. Кроме того, в столице сформирован большой запас медицинского оборудования и лекарств​​​. "Прошу вас также рассмотреть возможность направить часть этого резерва регионам", - сказал он.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Президент выразил уверенность, что Москва "обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах РФ, которые сейчас нуждаются в этой поддержке". В числе тех регионов, которым помощь нужна в первую очередь, он назвал Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области.

"Я хорошо понимаю необходимость такой помощи", - сказал Сергей Собянин. По его словам столичные медики давно работают с коллегами в регионах, оказывают им консультации в удаленном режиме. "Теперь возможен следующий этап - непосредственной помощи на местах", - считает мэр. В течение ближайших дней столичный депздрав обеспечит выезд бригад в упомянутые президентом регионы.

Кроме того, в эти субъекты из Москвы будут отправлены средства индивидуальной защиты, аппарата ИВЛ и лекарства.

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