Путин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказать помощь регионам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. А именно - направить туда бригады врачей, лекарства и медоборудование.

В ходе рабочей встречи в среду глава государства отметил, что столичные медики накопили уникальный опыт лечения и профилактики коронавируса и теперь могли бы помочь коллегам в других субъектах РФ. Кроме того, в столице сформирован большой запас медицинского оборудования и лекарств​​​. "Прошу вас также рассмотреть возможность направить часть этого резерва регионам", - сказал он.

Президент выразил уверенность, что Москва "обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах РФ, которые сейчас нуждаются в этой поддержке". В числе тех регионов, которым помощь нужна в первую очередь, он назвал Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области.

"Я хорошо понимаю необходимость такой помощи", - сказал Сергей Собянин. По его словам столичные медики давно работают с коллегами в регионах, оказывают им консультации в удаленном режиме. "Теперь возможен следующий этап - непосредственной помощи на местах", - считает мэр. В течение ближайших дней столичный депздрав обеспечит выезд бригад в упомянутые президентом регионы.

Кроме того, в эти субъекты из Москвы будут отправлены средства индивидуальной защиты, аппарата ИВЛ и лекарства.