Ситуация в стране и в столице с коронавирусом стабилизируется, тяжелый сценарий удалось предотвратить. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла в видеоформате.

Владимир Путин предложил поговорить о динамике эпидемиологической обстановки в Москве, о результатах постепенного снятия вынужденных профилактических ограничений и о подготовке Парада Победы, а также о прогнозах и предложениях по поэтапному смягчению режима самоизоляции.

Собянин вспомнил, сколько было опасений, когда с президентом обсуждали решение о раскрытии промышленности и строительства. Ведь это сотни тысяч людей. С 12 мая заработали практически все промышленные предприятия - более 700, и свыше тысячи стройплощадок. Одновременно, конечно же, стало больше пассажиров общественного транспорта, больше поездок на личных авто: ежедневный поток вырос почти на миллион человек.

Был риск, что эпидемиологическая ситуация начнет более динамично развиваться в худшую сторону, сказал мэр. "Чтобы минимизировать и компенсировать риски, ввели еще более жесткие требования к работодателям и перемещению на транспорте - обязательный масочный и перчаточный режим", - напомнил он. "Конечно, мало кому такие требования нравятся", - заметил Собянин.

Но результат есть. Заработало огромное количество предприятий, увеличились транспортные потоки, были применены более жесткие требования к гражданам, и вот, с 12 мая на 40 процентов снизилось количество госпитализаций тяжелых больных. "Это, безусловно, маркер", - считает столичный градоначальник. Количество ковидных пневмоний в КТ-центрах уменьшилось тоже на 40 процентов, а вновь выявляемых больных - более чем на 40 процентов. На 27 мая был самый низкий показатель - 2140 человек, а на пике было свыше 6 тысяч, привел цифры Собянин. То есть ситуация не просто стабилизировалась, а значительно улучшилась, поэтому можно говорить о следующих шагах выхода из кризиса. "Предлагаем с 1 июня раскрыть всю непродовольственную торговлю", - объявил мэр. В ней занято около 300 тысяч человек. Также заработает часть сектора бытовых услуг - прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

Ситуация не просто стабилизировалась, а значительно улучшилась, поэтому можно говорить о следующих шагах выхода из кризиса

"И самое главное для граждан - месяцы, которые многие из них просидели дома даже без прогулок - очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, парке", - продолжил Собянин, заметив, что это непростое решение. Но если всем разрешить гулять сразу, то получится какая-то "первомайская демонстрация", сказал он. Поэтому будет тестовый режим: график, когда те или иные дома могут выходить на прогулки. Схема будет максимально простой и доступной, заверил столичный градоначальник: чтобы не все вышли на улицы враз. Так нужно будет пожить неделю-другую, посмотреть, как будет развиваться ситуация. "Думаю, будет нормально, но надо страховаться в этой истории", - заметил мэр.

Наконец, следующий шаг - начался перевод в плановую помощь ряда больниц. В столице образовалась мощная группировка по борьбе с коронавирусом, что позволило застраховаться на любой случай, избежать самого жесткого сценария. Половина коечного фонда свободна, и можно постепенно начинать выводить плановую помощь на нормальную работу уже со следующей недели, считает Собянин. График с минздравом составлен. Также будут увеличены объемы плановой помощи действующих больниц.

"Мы с вами постоянно находимся в контакте эти недели и месяцы, - сказал президент. - Видел, как вы лично переживали за ситуацию в столице, как работала ваша команда". Да, мелкие сбои неизбежны, но в целом работа была очень ответственной, целенаправленной, взвешенной. "Каждый шаг продумывался", - оценил Путин. "Важно, что вы действовали на опережение и не теряли времени", - сказал он. То, что в Москве был создан запас, задел - дало возможность и своевременно открыть базовые отрасли, заметил президент. "Ситуация в Москве, как и в целом по стране, действительно стабилизируется по сравнению с пиковыми значениями начала мая", - констатировал Путин. Число выявленных случаев заражения сократилось в два раза, при этом вдвое выросли объемы тестирования. Показательным фактом глава государства назвал то, что ежедневно из столичных стационаров выписывается значительно больше больных, чем поступает. Резерв свободных мест - порядка 10 тысяч коек. То, что часть перепрофилированных коек начнет возвращаться в режим плановой работы, Путин назвал прямым результатом принятых мэром и его командой мер.

Москва первой столкнулась с масштабной эпидемией, и удалось предотвратить негативные сценарии, которые были в ряде зарубежных стран, заметил президент. Столичные врачи постоянно помогают коллегам из регионов консультациями, и это взаимодействие нужно продолжить, призвал он.

В столице снижается нагрузка на здравоохранение и нужно помочь тем регионам, где положение дел пока сложное и требуется дополнительная помощь прямо на месте, заметил Путин и попросил направить в нуждающиеся регионы бригады медработников. В первую очередь в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край. Причем как можно быстрее. А в ближайшие дни отправить столичные медбригады во Владимирскую и Псковскую области. Кроме того, в Москве большой запас медоборудования и лекарств, и можно было бы передать часть резерва регионам. Путин уверен, что столица обязательно откликнется и с готовностью поможет. "И чем эффективнее будет помощь, тем быстрее ситуация будет в этих регионах складываться так, как и в Москве", - считает он.

Собянин согласился, что это нужно делать незамедлительно: через неделю-две такая помощь не будет нужна, все и так справятся, оптимистично заметил он. "Мы давно работаем с регионами, наши ведущие клиники оказывают консультации, онлайн-поддержку", - продолжил мэр. "Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона", - обещал он. А в Псковскую и Владимирскую области - в самое ближайшее время. Также на места будут переданы средства индивидуальной защиты, медикаменты и все необходимое для комплексной поддержки, заверил он. "Все выполним в обязательном порядке", - заключил Собянин.

Мэр также заверил, что готовность к Параду Победы 24 июня и к его репетиции - полная. "Все организационные и технические мероприятия выверили с минобороны", - сказал он.