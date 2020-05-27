Роспотребнадзор: Москва готова к новым послаблениям

Москва готова ко второму этапу выхода из ограничений. Об этом на заседании столичного парламента заявила глава городского управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Она отметила, что город соответствует всем необходимым критериям, в том числе по индексу распространения инфекции, уровню летальности и числу внебольничных пневмоний.

"Если тенденции сохранятся, то мы сможем выйти на этап открытия служб быта и сферы услуг", - отметила Андреева.

Она также допустила скорое разрешение прогулок.