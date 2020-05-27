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27.05.2020 15:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве

В первые дни лета москвичей ожидает прохладная погода. Как рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, на следующей неделе с 1 июня в ночные часы температура воздуха будет составлять 4-9 градусов, а дневная температура не поднимется выше 11-16 градусов.

Фото: iStock
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- То есть у нас также погода будет облачная, потому что там скажутся еще влияния следующего атмосферного фронта, будет северный ветер. По периферии антициклона у нас продолжится адвекция холодного воздуха, - цитирует ее слова RT.

Однако расстраиваться москвичам не стоит - такая погода надолго в регионе не задержится. Уже к 5-6 июня температура воздуха в столичном регионе вновь повысится и составит около 20 градусов в дневные часы.

Кроме того, как уже писала "РГ", несмотря на прохладное начало лета-2020, конец весны порадует жителей города июльской жарой - с четверга воздух начнет прогреваться до 20 градусов тепла и выше, а к субботе температура может подняться до 24-25 градусов днем.

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