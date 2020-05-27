Собянин: Москва полностью готова к проведению парада Победы

Власти Москвы готовы к репетиции и проведению парада Победы 24 июня. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал на встрече в видеоформате с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вы спрашивали еще о готовности к параду. Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и последующего проведения парада", - сказал он.

Все конкретные организационные мероприятия непосредственно в день парада, которые необходимо доработать, мэр Москвы обещал обсудить с администрацией президента, министерством обороны и доложить Владимиру Путину.