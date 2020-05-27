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27.05.2020 16:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве с 1 июня

Текст: Галина Мисливская
В июне в Москве откроются точки непродовольственной торговли, ряд предприятий бытовых услуг, а жители смогут выходить на прогулки. Об этом рассказал в среду мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ситуация с коронавирусом в столице постепенно улучшается, отметил он, это позволяет ввести ряд послаблений. С 1 июня начнут работать предприятия непродовольственной торговли. В них, по словам Собянина, заняты более 300 тысяч человек.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кроме того, разрешат работать части организаций сферы бытовых услуг, оказание которых не требует длительного контакта с клиентом. Это прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

Наконец, с 1 июня москвичи смогут выходить на прогулки. Чтобы не допустить массового скопления людей на улицах, мэрия предлагает "сделать это в тестовом режиме". "Сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, смогут выходить на прогулки", - сказал Сергей Собянин. По его словам, планируется взять "максимально простую и доступную схему, чтобы не все враз, и так неделю-другую пожить, посмотреть, как будет развиваться ситуация".

"Я думаю, будет нормально все, но тем не менее, надо страховаться в этой истории", - добавил мэр.

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