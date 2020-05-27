Соцпомощники по указу Собянина выполнили на самоизоляции почти 400 тысяч заявок москвичей

Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями по указу Мэра с конца марта могут обратиться за соцуслугами на горячую линию Комплекса социального развития. За прошедшее время операторы кол-центра обработали 1 149 873 звонков и приняли заявки на оказание 437 311 социальных услуг от москвичей из группы риска.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала:

- Два месяца назад мы попросили оставаться дома наших пенсионеров и тех людей, которые имеют хронические заболевания. Конечно, вводя ограничения, мы не могли не обеспечить помощь на этот непростой период времени. Поэтому мы сформировали уникальный сервис обслуживания на дому горожан на самоизоляции. Заявки на социальные услуги от пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями принимает горячая линия. За время самоизоляции не только жители столицы, но и регионов обратились в кол-центр более 1 миллиона раз. За два месяца работы социальными помощниками города было выполнено почти 400 тысяч заявок на получение различных социальных услуг.

Чаще всего москвичи просили купить и доставить лекарства (39%) и продукты (27%), а с наступлением теплых дней − привезти твердое топливо для домов без центрального отопления на дачные участки (6%) и принести товары первой необходимости (3%).

Кроме того, социальные помощники выгуливают сотни домашних животных. Интересный факт: наиболее популярные породы собак, названные социальными работниками, у городских жителей - это такса, шпиц и чихуахуа. Услуга по покупке и доставке корма для питомцев была заказана более 1 тысячи раз (менее 1%).

Количество заявок на услуги центров социального обслуживания в первый месяц работы в среднем увеличивалось на 110% в неделю, а к концу мая темп прироста снизился. Так, например, с начала работы горячей линии по 22 апреля спрос на доставку лекарств увеличивался от недели к неделе и достиг 98%, а с начала мая еженедельный прирост составляет в среднем 29%.

Услуга по покупке и доставке продуктов питания в апреле показывала средний прирост в неделю 107%, а с начала мая - всего 28%.

Сравнивая показатели апреля и мая, можно увидеть, что в апреле москвичи заказали на 38% больше услуг (270 031), чем в мае (167 280). При этом спрос на покупку и доставку товаров первой необходимости вырос на 13% (в апреле была заказана 6 421 услуга, а в мае - 7 460), а спрос на покупку и доставку продуктов упал на 17% (64 904 заявки в апреле против 53 304 заявок в мае). Количество же заказанных услуг в мае увеличилось на 61,7%.

Социальные помощники выполнили уже почти 90% услуг, остальные находятся в работе.

Справка "РГ"

Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться за социальными услугами на горячую линию Комплекса социального развития 8 (495) 870-45-09. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00.