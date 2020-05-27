Спасатели нашли получившего в лесу травму москвича

В районе Бутово москвич позвонил с службу спасения, так как, получив травму, не смог самостоятельно выйти из леса. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

По данным пресс-службы, дежурная смена спасателей Московского авиационного центра выехала по вызову на специальном автомобиле в лесопарковую зону.

"Координаты местонахождения пострадавшего мы получили от поискового отряда "Лиза Алерт" и незамедлительно выехали на поиски и помощь, - сказал старший дежурной смены, спасатель Московского авиацентра Дмитрий Дмитриев. - Около 20 минут заняли поиски. Оказалось, что мужчина 38 лет поехал в лес кататься на велосипеде, упал и получил травму ключицы".

Спасатели Московского авиационного центра оказали первую помощь пострадавшему и вывели его из леса на улицу Поляны, где их ожидала машина скорой помощи. Мужчину передали бригаде врачей, которые его доставили в лечебное учреждение столицы. В спасательной операции также принимали участие кинологи и спасатели ПСО 215 Пожарно-спасательного центра.