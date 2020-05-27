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27.05.2020 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У стен Рязанского кремля нашли человеческие кости

Текст: Елена Шулепова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Рязани недалеко от кремля нашли разбросанные человеческие кости. Предварительно, им больше ста лет, точнее скажет судмедэкспертиза.

Фото: Nordland County Council
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Человеческие останки на крутом склоне недалеко от церкви Спаса-на-Яру обнаружил случайный прохожий. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. Выяснять, что за кости нашли у стен Рязанского кремля приехали сотрудники полиции и криминалисты СУ СКР.

Как рассказал "РГ" заместитель руководителя Московского межрайотдела по Рязани регионального СУ СК Александр Санферов, по предварительной оценке, найденным останкам более сотни лет. Кости обнаружены на насыпи недалеко от Рязанского кремля. Где-то в этом месте некогда было кладбище при церкви. Можно предположить, что кости обнажились из-за постепенного разрушения насыпи.

- По данному факту проводится доследственная проверка, а также определенные мероприятия, которые помогут установить, кому принадлежат останки - мужчинам или женщинам, нет ли признаков насильственной смерти и прочие подробности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит возраст найденных костей, - рассказал Александр Санферов.

Происшествия Правосудие Следствие Общество История Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань

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